Ambasadori i Afrikës së Jugut në Francë gjendet i vdekur jashtë një hoteli në Paris

Ambasadori i Afrikës së Jugut në Francë është gjetur i vdekur sot jashtë një hoteli në Paris, pasi thuhet se është hedhur nga kati i 22-të i ndërtesës, raportojnë mediat franceze, transmeton Anadolu.
Pasi u raportua i zhdukur të hënën, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa është gjetur i vdekur jashtë hotelit “Hyatt” në Paris, kanë konfirmuar prokurorët për të përditshmen “Le Parisien”.
Ndërsa besohet se diplomati 58-vjeçar mund të jetë hedhur nga kati i 22-të, autoritetet kanë hapur hetim.
Deri në momentin e shkrimit të këtij artikulli, Ambasada e Afrikës së Jugut në Paris ende nuk ka lëshuar deklaratë për incidentin.