Ambasadori izraelit në Paris qëndrim ironik ndaj Flotiljes Globale “Sumud” që shkon drejt Gazës

Në lidhje me Flotiljen Globale “Sumud”, e cila u nis me mbështetjen e më shumë se 44 vendeve për të thyer bllokadën e Gazës dhe që përballet me rrezikun e ndërhyrjes izraelite, ambasadori i Izraelit në Paris, Joshua Zarka, bëri një koment ironik duke thënë se “Në çdo rast, u uroj atyre shumë fat për të mbijetuar”, transmeton Anadolu.
Ambasadori i Izraelit në Paris mori pjesë në një program në Radio J dhe vlerësoi politikën e Izraelit ndaj Gazës dhe vendimin e shteteve evropiane për të njohur Shtetin e Palestinës.
Zarka mbrojti idenë se vendimi i shteteve evropiane për të njohur Shtetin e Palestinës do të shërbejë për të “legjitimuar Hamasin”, ndërsa tha se Flotilja Globale “Sumud”, e cila është nisur për të thyer bllokadën ndaj Gazës ku Izraeli ka bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare, është më shumë një “udhëtim argëtues” se sa një iniciativë ndihme.
Zarka i përshkroi politikanët e përfshirë në iniciativë si “politikanë të klasit të tretë që kërkojnë dukshmëri”, duke argumentuar se Flotilja Globale “Sumud” është shndërruar në një “spektakël mediatik”.
Zarka foli gjithashtu për kushtet klimatike këtë vjeshtë në Mesdhe dhe lidhur me Flotiljen Globale “Sumud”, e cila përballet me rrezikun e ndërhyrjes izraelite.”Në çdo rast, u uroj atyre shumë fat për të mbijetuar”, tha ai.
– Flotilja Globale “Sumud”
Anijet që i përkasin flotiljes ndërkombëtare të ndihmës civile, Flotiljes Globale “Sumud” (Global Sumud Flotilla), e formuar me mbështetjen e më shumë se 44 vendeve për të demonstruar solidaritet me Palestinën dhe për të thyer bllokadën izraelite, u nisën drejt Gazës nga qyteti Barcelonë i Spanjës, më 31 gusht.
Në të njëjtën ditë, disa anije që transportonin 300 tonë ndihma nga qyteti Xhenova i Italisë, u nisën drejt Mesdheut për t’u bashkuar me Flotiljen Globale “Sumud”.
“Sumud” që në arabisht do të thotë “vendosmëri” ose “vendosmëri e palëkundur”, u bë koncept i shtypjes dhe rezistencës midis popullit palestinez pas luftës gjashtëditore të vitit 1967.
Koncepti i “Sumud”-it nënkupton nevojën që palestinezët të qëndrojnë në tokat e tyre, të ruajnë identitetin dhe kulturën palestineze dhe të kërkojnë mënyra për t’i rezistuar pushtimit dhe për të ndërtuar institucione alternative përmes mosbindjes civile jo të dhunshme.
Në aktivitetet artistike që lidhen me Palestinën, simbole të tilla si pema e ullirit dhe gruaja fshatare shtatzënë përdoren për të përshkruar këtë koncept.