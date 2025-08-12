Ambasadori izraelit: Njohja e Palestinës nuk i jep fund luftës në Gaza

Ambasadori izraelit në Australi, Amir Maimon, deklaroi për rrjetin ABC se vendimi i Australisë për të njohur shtetin palestinez “nuk do të ndryshojë asgjë në terren”.
“Kjo nuk do të sjellë armëpushim dhe nuk do t’i afrojë dy palët,” tha Maimon, duke theksuar se Izraeli e kundërshton njohjen e njëanshme. Sipas tij, e vetmja zgjidhje është që palët të ulen dhe të negociojnë drejtpërdrejt.
Kryeministri australian Anthony Albanese tha se vendimi për njohjen e Palestinës erdhi pas vendimit të Izraelit për të “përsëritur zgjidhjen ushtarake” pa ofruar një zgjidhje politike, përfshirë edhe planin e fundit për të pushtuar qytetin e Gazës. /mesazhi