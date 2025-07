Ambasadori SHBA-së i kërkon PKK/YPG-së të veprojë shpejt për integrimin për të shmangur problemet me Turqinë dhe Sirinë

Ambasadori i SHBA-së në Turqi dhe i Dërguari i Posaçëm për Sirinë, Tom Barrack, tha se nëse organizata terroriste PKK/YPG në Siri nuk vepron shpejt për integrimin, do të përballet me probleme me qeverinë turke dhe atë siriane.

“SHBA-ja do të bëjë çmos që të sigurojnë një vendim të drejtë dhe të duhur. Nëse duan të vijnë në Amerikë dhe të jetojnë me ne, mund ta bëjnë këtë”, tha Barrack në një intervistë me Anadolu pas konferencës së tij për shtyp në New York të premten.

Ai shpjegoi origjinën e grupeve duke thënë: “YPG-ja doli nga degë të ndryshme të PKK-së, dhe SDF-ja (Forcat Demokratike Siriane) doli nga degë të ndryshme të YPG-së”.

Kur iu kujtua deklarata e tij e mëparshme se “SDF-ja është YPG dhe YPG-ja është derivat i PKK-së”, ai theksoi: “Unë kurrë nuk kam thënë se SDF-ja është derivat i PKK-së”.

“Nuk është e paimagjinueshme që kushdo që është zgjedhësi për YPG-në ose SDF-në është distancuar nga PKK-ja. Pra, nuk mendoj se është derivat. Është një organizatë tjetër”, tha Barrack për Anadolu.

Duke iu kujtuar se organizata terroriste PKK/YPG, e cila përdor emrin SDF në Siri, ka dërguar mesazhe në lidhje me nevojën për të përdorur kohën në mënyrë efektive në procesin e integrimit, dhe i pyetur se çfarë problemesh mund të lindin nëse nuk e bëjnë këtë, Barrack u përgjigj:

“Problemet që do të lindin janë mosmarrëveshjet me qeverinë siriane dhe qeverinë turke. Qeveria amerikane ka deklaruar se do të shqyrtojë të gjitha çështjet e tyre dhe do të bëjë çmos për të siguruar një vendim të drejtë dhe të saktë. Nëse duan të vijnë në Amerikë dhe të jetojnë me ne, mund ta bëjnë këtë”.

Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.

Bashar Al-Asad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Ahmed al-Sharaa, i cili udhëhoqi forcat kundër regjimit për të rrëzuar Asadin, u shpall president për një periudhë kalimtare më 29 janar.

Në fushatën e saj 40-vjeçare terroriste kundër Turqisë, PKK-ja – e listuar si organizatë terroriste nga Turqia, SHBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 40.000 viktimave, përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja. YPG/PYD-ja, e cila përdor edhe emrin SDF, është dega siriane e PKK-së.

– “Një vend, një komb, një ushtri diktohet nga ai komb, të cilin tani po e njohim”

Lidhur me arsyet pse bisedimet midis SDF-së dhe qeverisë siriane nuk kanë dhënë rezultate, Barrack tha se çështja aktuale është nëse ajo do të rreshtohet me Republikën Arabe Siriane.

“Një vend, një komb, një ushtri diktohet nga ai komb, të cilin tani po e njohim. Pra, kjo është çështja. Harrojeni çfarëdo gjenetike nga e cila erdhi. Të gjitha këto grupe minoritare mund të dëshirojnë një mjedis federalist”, tha ai.

“Nuk është kjo ajo që u diktohet atyre që të ftohen. Kjo nuk varet nga ne. Nuk varet nga ne të arbitrojmë diskutimin intelektual. A është kjo gjëja e duhur? A është kjo e gabuar? A doni një sistem parlamentar? A doni republikë? A doni sistem konfesional? Si i kombinoni dhe mbroni të drejtat e minoriteteve? Të gjithë ne, veçanërisht OKB-ja, po brohorasim dhe po themi se kjo është me të vërtetë e rëndësishme nëse doni ndihmën tonë. Këto janë kërkesat që duam të shohim”, tha Barrack.

“Duam të shohim se çfarë do të bëni me luftëtarët e huaj. A po i integroni ata? Nuk po i integroni? A po i dërgoni në shtëpi apo jo?”, shtoi ai.

– “Qëllimi nuk është ta ruajmë (praninë ushtarake amerikane) përgjithmonë”

Lidhur me praninë ushtarake amerikane në Siri, Barrack theksoi se lufta kundër DEASH-it vazhdon, duke deklaruar: “Qëllimi nuk është ta ruajmë atë përgjithmonë”.

“Ndërsa luftojmë DEASH-in dhe terrorizmin, me kalimin e kohës do të vendosim për reduktimin e këtyre trupave, ashtu siç duhet të reduktohen të gjitha trupat nëse keni një qeveri të re siriane e cila do të jetë e pavarur”, theksoi ambasadori.

Duke theksuar rreziqet në lidhje me procesin e integrimit në Siri, Barrack tha: “Mendoj se është kjo periudhë tranzicioni ku shtatë muaj nuk ka harmonizim dhe ka frikë se tekat e së kaluarës do të vazhdojnë në të ardhmen”.

“Kjo është ajo që po ndodh, a do të ketë drejtësi nga ana e qeverisë siriane?”, tha Barrack, duke shtuar se megjithatë, Washingtoni është atje për ta “nxitur” atë, jo për ta “detyruar”.

– Marrëveshja midis qeverisë siriane dhe SDF-së nuk është mjaftueshëm specifike “për ta bërë të funksionojë”

I pyetur nëse forcat në El Tanf do të integrohen në ushtrinë siriane pasi Pentagoni ka kërkuar një buxhet për grupet e armatosura në rajonin El Tanf, Barrack tha se Washingtoni nuk ka ndërmend të krijojë një prani të përhershme askund në Siri dhe se bazat amerikane kanë qëllime “mbrojtëse”.

Duke vënë në dukje se Siria ka nevojë për një prani të gjerë ushtarake “si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda”, i dërguari i SHBA-së deklaroi: “Pra, gjëja logjike për të bërë është të përfshihet SDF-ja, të cilët janë më të mirët e një klase luftarake”.

Barrack tha se integrimi midis SDF-së dhe qeverisë siriane do të kërkojë kohë “sepse nuk ka besim” midis palëve. “Nuk ka specifikime të mjaftueshme në marrëveshje për ta bërë atë të funksionojë”, shprehet ai.

Ai tha se SHBA-ja po përpiqet të “vendosen ato specifikime në mënyrë që ata (palët) të mund të bashkohen”.

Barrack tha gjithashtu se beson se palët do të “bashkohen dhe kjo do të ishte një martesë e bukur”.