Ambasadorja izraelite në Londër: Nuk ka krizë humanitare në Gaza

Mes sulmeve të vazhdueshme në Rripin e Gazës dhe ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike, ujë dhe ushqim në enklavë, sipas ambasadores izraelite në Londër, Tzipi Hotovely, nuk ka krizë humanitare në Gaza, transmeton Anadolu.

Në një intervistë për ‘Sky News’, Hotovely pretendoi se “nuk ka krizë humanitare” në Gaza në një kohë kur sulmet izraelite në enklavë vazhdojnë.

E pyetur për fotografitë që tregojnë krizën humanitare, Hotovely u përgjigj: “A do të prisnit që qeveria juaj të mendojë për ata nazistë që i kryejnë ato krime?”, duke përdorur një njollë për t’iu referuar Hamasit, grupit palestinez përgjegjës për Rripin e Gazës.

“Izraeli është përgjegjës për sigurinë e izraelitëve, Hamasi është përgjegjës për sigurinë e palestinezëve”, tha ambasadorja izraelite, duke këmbëngulur se nuk ka krizë humanitare.

E pyetur, “Pra, çfarë mendoni se po ndodh?”, ajo u përgjigj: “Pra, fajësoni Hamasin dhe pyesni Hamasin se pse i filluan ato mizori”.

E pyetur se çfarë mendon ajo për “dëmtimin kolateral” të shkaktuar ndaj civilëve të pafajshëm, Hotovely tha se “ata njerëz krijuan krime që (janë) më të këqija se (grupi terrorist DEASH) ISIS”.

Pasi intervistuesi tha se lufta e SHBA kundër DEASH-it kapi mbi 100 mijë civilë në zjarr të kryqëzuar, Hotovely tha se Izraeli po përpiqet ta parandalojë këtë.

Kombet e Bashkuara (OKB) dhe organizma dhe grupe të tjera ndërkombëtare, si dhe vende, kanë paralajmëruar se sulmet e Izraelit në Gaza, së bashku me urdhërimin e një evakuimi të detyruar nga veriu në jug dhe ndërprerjen e ujit dhe energjisë elektrike, rrezikojnë ta çojnë Gazën në një krizë humanitare.

Komentet e ambasadores izraelite tërhoqën kritika në mediat sociale, duke përfshirë grupin aktivist hebre Na’amod me bazë në Britani, e cila bëri thirrje “të ndalet përdorimi i pikëllimit dhe dhimbjes për të justifikuar shkaktimin edhe më shumë të saj”.

“Disa vite më parë ne i bëmë thirrje qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar që të refuzojë emërimin e Hotovely-t si ambasadore. Tani shpërfillja e saj për parimet themelore humanitare është më e qartë se kurrë”, shkroi grupi hebre në rrjetin social X.

Dhjetë ditë pas konfliktit me grupin palestinez Hamas, vazhdojnë bombardimet izraelite dhe bllokada e Rripit të Gazës, me mbi 1 milion njerëz të zhvendosur, pothuajse gjysma e popullsisë së Gazës.

Gaza po përjeton një krizë të tmerrshme humanitare pa energji elektrike, derisa uji, ushqimi, karburantet dhe furnizimet mjekësore po mbarojnë, ndërsa civilët ikin në jug pas paralajmërimit të Izraelit për të evakuuar zonat veriore.

Luftimet filluan kur Hamasi më 7 tetor nisi operacionin “Tufani i Aksasë”, një sulm i befasishëm shumë-dimensional, përfshirë një breshëri lëshimesh të raketave dhe infiltrimesh në Izrael përmes tokës, detit dhe ajrit. Grupi tha se sulmi ishte në hakmarrje për sulmin ndaj xhamisë Al-Aksa dhe rritjes së dhunës së kolonëve izraelitë kundër palestinezëve.

Ushtria izraelite më pas nisi një operacion kundër objektivave të Hamasit brenda Rripit të Gazës.

Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet ajrore izraelite në Gaza është rritur në 2.750, përfshirë 750 fëmijë, ndërkohë në Izrael janë vrarë 1.300 persona.

Krishnan Guru-Murthy, “You’re cutting off food and water to civilians in Gaza. Collective punishment is illegal under international law”

Tzipi Hotovely, “Gaza is not occupied by Israel”

KGM, “We’re not talking about occupation, we’re talking about the siege”

TH, “Israel,… pic.twitter.com/NKkYvSHV11

— Farrukh (@implausibleblog) October 10, 2023