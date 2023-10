Amnesty International: Njësitë ushtarake izraelite që godasin Gazën janë pajisur me predha artilerie me fosfor të bardhë – VIDEO

Organizata ‘Amnesty International’ ka konfirmuar se njësitë ushtarake izraelite që godasin Gazën janë pajisur me predha artilerie me fosfor të bardhë, transmeton Anadolu.

Organizata me qendër në Londër nga llogaria X theksoi se Laboratori Provave të Krizës së ‘Amnesty International’ ka konfirmuar se njësitë ushtarake izraelite që godasin Gazën janë pajisur me predha artilerie me fosfor të bardhë.

Më tej, theksohet se organizata po heton ngjarjet në të cilat me sa duket është përdorur fosfor i bardhë në Gaza, duke përfshirë sulmin në afërsi të një hoteli në bregdetin e Gazës.

“Fosfori i bardhë është një substancë ndezëse që përdoret kryesisht për të krijuar perde të dendura tymi ose për të shënuar objektivat. Kur ekspozohet ndaj ajrit digjet në temperatura jashtëzakonisht të larta dhe mund të vazhdojë të digjet edhe brenda trupit të njeriut. Shkakton dhimbje të tmerrshme dhe lëndime që ndryshojnë jetën dhe nuk mund të shuhet me ujë. Për këtë arsye fosfori i bardhë nuk duhet të përdoret kurrë në hapësira civile”, tha ‘Amnesty International’.

“I bëjmë thirrje Izraelit të respektojë ligjin ndërkombëtar humanitar”

‘Amnesty International’ theksoi se Gaza është një prej zonave me popullsinë më të dendur në botë.

“Teksa vazhdohet të shqyrtohen nga afër rastet jashtëzakonisht shqetësuese, ‘Amnesty International’ i bën thirrje Izraelit që të respektojë gjithmonë ligjin ndërkombëtar humanitar”, tha organizata.

Edhe organizata ‘Human Rights Watch’ (HRW) ka deklaruar se Izraeli ka përdorur fosfor të bardhë në operacionet e tij ushtarake në Gaza dhe Liban.

Israel griff Gaza mit Phosphorbomben an. Der Abschuss von weißem Phosphor in Wohngebieten ist seit 1977 per Genfer Abkommen verboten.

Ein Kriegsverbrechen. Phosphor brennt bei 800–2500 °C. Es vergiftet und verbrennt den Körper innerhalb von 5-10 Tagen von innen tödlich. pic.twitter.com/H5NHcJkaLf — Vladimir’s Schatten 🇷🇺 (@vladis_shadow) October 12, 2023