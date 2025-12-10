Anadolu boton librin “I pandehuri”, librin e fundit të trilogjisë mbi krimet e luftës së Izraelit në Gaza

Trilogjia e Gazës e agjencisë Anadolu, e cila dokumenton krimet e luftës së Izraelit në Gaza me prova përfundimtare, është përfunduar me botimin e librit të fundit të serisë “I pandehuri”, pas librave “Dëshmia” dhe “Dëshmitari”.
“I pandehuri” përqendrohet kryesisht te kryeministri izraelit, Benjamin Netanuahu dhe administrata e tij, të cilët mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për dhunën dhe shkatërrimin në Gaza.
Libri ekspozoi në detaje mentalitetin e errët të administratës izraelite, e cila përbëhet nga figura fanatike, disa prej të cilave janë kriminelë edhe sipas ligjit izraelit, të cilët e konsiderojnë vrasjen e fëmijëve, shkatërrimin e shtëpive të civilëve dhe madje edhe djegien e pemëve si arritje dhe fitore.
Ai dokumentoi me një ndjenjë vendosmërie dhe shprese se një ditë do të mbahen përgjegjës të gjitha qarqet që janë të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me gjenocidin, nga politika dhe biznesi te bota akademike dhe bota kulturore, të cilët e mbajnë në punë makinën vrasëse të qeverisë së Netanyahut përmes mbështetjes ushtarake dhe politike që ofrojnë.
– Libri përbëhet nga tre seksione
“I pandehuri” është i ndarë në tre seksione, respektivisht “Arkitektët dhe Kryerësit e Gjenocidit”, “Partnerët Global në Genjocid: Armët, Kapitali dhe Mburoja Diplomatike” dhe “Fronti Kulturor i Gjenocidit: Heshtja e Akademisë, Medias dhe Arteve”.
Seksioni i parë shqyrtoi vendimmarrësit dhe zbatuesit pas gjencodit të Izraelit.
Ky seksion gjithashtu ofron një profil të detajuar të qeverisë aktuale izraelite, e cila përfaqëson lidhjen më të fundit në një histori 75-vjeçare të kriminalitetit.
Ai dokumentoi përgjegjësinë individuale të secilit zyrtar dhe rolet vendimmarrëse në kabinetin e Netanyahut, si dhe dhunën sistematike dhe dimensionet ligjore të kolonializmit të paligjshëm të kolonëve izraelitë.
Analizat e mbështetura nga infografika, afatet kohore dhe hartat gjithëpërfshirëse të krimit zbuluan natyrën e planifikuar dhe sistematike të gjenocidit.
– Armët dhe mbështetja financiare për Izraelin
Seksioni i dytë ilustron se gjenocidi në Gaza nuk është një akt që Izraeli mund ta kryente i vetëm.
Roli i partnerëve global shqyrtohet nën dy tituj kryesorë. I pari paraqiti një analizë të detajuar të armëve dhe mbështetjes financiare të ofruar për Izraelin, si dhe shpjegoi shkallën e ndihmës ushtarake dhe ekonomike të ofruar nga vendet perëndimore, veçanërisht SHBA-së, si dhe rolin e korporatave dhe mekanizmave financiar.
Pjesa e dytë përqendrohet në dimensionin diplomatik të kësaj mbështetjeje. Ai ekspozoi mburojën politike pas gjenocidit, duke mbuluar një spektër të gjerë nga ndikimi i lobeve si Komiteti Amerikano-Izraelit për Çështjet Publike (AIPAC) në politikën amerikane deri te qëndrimi pro-Izrael i botës perëndimore dhe mekanizmat e pengimit brenda organizatave ndërkombëtare.
– Roli i atyre që heshtën
Seksioni i tretë dhe i fundit i librit diskuton rolet si të atyre që mbështetën në mënyrë aktive gjenocidin ashtu edhe të atyre që heshtën.
Duke shqyrtuar se si heshtja dhe mosveprimi në tre fusha kryesore përbëjnë bashkëfajësi, seksioni së pari trajton presionin dhe rezistencën brenda akademisë, duke eksploruar se si është shtypur solidariteti palestinez në kampuset universitare dhe kufijtë e lirisë akademike.
Ai gjithashtu analizon politikat editoriale pro-Izrael të mediave kryesore, strategjitë e tyre të dezinformimit dhe mekanizmat e censurës.
Së fundmi, ai eksploron heshtjen, mbështetjen dhe përçarjet brenda komuniteteve kulturore dhe artistike, si dhe vlerëson qëndrimin e botës së artit përballë kësaj tragjedie njerëzore.
– Parathënia nga Martin Shaw
Parathënia e librit “I pandehuri” është shkruar nga Martin Shaw, një sociolog i njohur për punën e tij mbi luftën, gjenocidin dhe politikën globale. Eseja hyrëse është nga Richard Falk, ish-raportues i posaçëm i OKB-së për të drejtat e njeriut në territoret e pushtuara palestineze.
Ish-raportuesit special të OKB-së, Michael Lynk dhe John Dugard, si dhe Abdurrahman Erol i Universitetit Erasmus, Shahd Hammouri i Universitetit Kent, Walter Hixson i Universitetit të Akronit në SHBA, Cemil Aydin i Universitetit të Karolinës së Veriut dhe Selman Aksunger i Universitetit Maastricht gjithashtu kontribuan në libër.
Duke luajtur një rol të rëndësishëm në tërheqjen e vëmendjes globale ndaj gjenocidit në Gaza, librat e Trilogjisë së Gazës së shpejti do të publikohen në mënyrë digjitale në faqen e internetit ‘gazatrilogy.com’.