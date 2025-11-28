Anadolu filmon situatën e fundit në fshatin ku ushtria izraelite vrau 13 persona në Siri

Një ekip nga Anadolu ka filmuar situatën më të fundit në zonën pas sulmit të ushtrisë izraelite këtë mëngjes në fshatin Beit Jinn në periferinë e Damaskut në jug të Sirisë.
Sulmet ajrore dhe të artilerisë të ushtrisë izraelite në zonën civile shkaktuan dëme të konsiderueshme në fshat.
Gazetarët e Anadolu-t filmuan minarenë e xhamisë të dëmtuar dhe shtëpitë e shkatërruara nga sulmi, së bashku me një automjet ushtarak të lënë pas nga forcat izraelite.
Civilët në fshat, ku ekipet e mbrojtjes civile vazhduan operacionet e tyre të kërkimit, u panë duke përjetuar ankth të madh dhe gjithashtu u panë dronë izraelitë duke fluturuar mbi zonë.
– Një grua siriane, djali i së cilës ishte vrarë më parë nga Izraeli, përshkroi ngjarjet e sulmit të djeshëm
“Një automjet ushtarak izraelit mbërriti dhe u ndal këtu. Po i shikoja nga dritarja. Disa prej tyre shkuan poshtë, disa lart. Më thanë të shtrihesha dhe hapën zjarr përreth”, tha Feyziye Akkasa, e cila ishte dëshmitare e sulmit.
Akkasa përshkroi momentin e sulmit, duke theksuar se, “Dëgjova njerëz duke bërtitur dhe që po vriteshin. Ata sulmuan zonën deri në mëngjes”.
Ajo gjithashtu njoftoi se djali i saj u vra nga ushtarët izraelitë një vit më parë.
“Jam krenare për martirizimin e djalit tim. Edhe ata që vdiqën sot janë bijtë tanë, janë martirë dhe ne jemi të lumtur për këtë. Por nuk duam që ata të vijnë në rajonin tonë. Çfarë duan ata nga ne? Ata vranë të rinjtë tanë, fëmijët tanë”, u shpreh ajo.
Ushtria izraelite vrau 13 persona, përfshirë dy fëmijë dhe dy gra, gjatë një bastisjeje në fshatin Beit Jinn në jug të Sirisë.
Sipas ushtrisë izraelite, në përleshjen që pasoi u plagosën gjashtë ushtarë të saj, tre prej të cilëve rëndë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë dënoi sulmin e Izraelit në fshatin Beit Jinn në periferinë e Damaskut, duke e quajtur atë një “krim të qëllimshëm lufte”.