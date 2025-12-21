Analistët palestinezë: Ligji izraelit për dënimin me vdekje shkel ligjin ndërkombëtar

Izraeli po shtyn miratimin e një ligji që parashikon dënimin me vdekje për palestinezët, duke nxitur akuza për racizëm dhe shkelje të konventave globale.
Palestinezët e burgosur në Izrael tashmë përballen me kushte të tmerrshme, me të paktën 94 të vdekur në dy vitet e fundit dhe raste dhune e përdhunimi të dokumentuara nga organizatat e të drejtave të njeriut. Ministri izraelit i ekstremit të djathtë për burgjet, Itamar Ben-Gvir, ka deklaruar me krenari se kushtet janë bërë më të rënda për të burgosurit palestinezë, dhe ka bërë thirrje për dënimin me vdekje për ata që ai i quajti “terroristë palestinezë”.
Projektligji, i miratuar në leximin e parë në parlament në fillim të nëntorit, synon të dënosh me vdekje ata që vrasin izraelitë me motive “raciste” ose me qëllim “dëm të Izraelit”, duke synuar kryesisht palestinezët, ndërsa sulmet izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe Gazë vazhdojnë.
Farid al-Atrash, drejtori i Komisionit të Pavarur për të Drejtat e Njeriut në Bregun Perëndimor, thekson se ligji synon praktikisht ekzekutimin e të burgosurve vetëm për luftën e tyre për lirinë dhe të drejtën për vetëvendosje. Avokatët dhe aktivistët palestinezë paralajmërojnë se ligji minon garancitë gjyqësore dhe synon të shfuqizojë statusin e të burgosurve palestinezë si të mbrojtur nga ligji ndërkombëtar. /mesazhi