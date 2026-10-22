Analiza e revistës “The Economist”: Trazirat e kësaj jave mund të shënojnë fillimin e fundit të z. Rama! Nuk ka më kthim pas

Protestat në Shqipëri po marrin një dimension të ri, ndërsa vëmendja ndaj tyre po rritet edhe në mediat ndërkombëtare.
Revista prestigjioze The Economist, në një analizë mbi valën e protestave në Evropë, veçon rastin shqiptar, duke theksuar se pakënaqësia ndaj qeverisë së Edi Ramës ka rrënjë më të thella se një konflikt i vetëm.
Sipas revistës, protestat kundër kryeministrit kanë nisur më 31 maj dhe fillimisht u zhvilluan në mënyrë paqësore. Lëvizja, e njohur si “Revolucioni i Flamingove”, u nxit nga kundërshtitë ndaj një projekti turistik të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në një zonë natyrore të mbrojtur.
Megjithatë, The Economist shkruan se situata ndryshoi pas 13 tetorit, kur një pjesë e protestuesve kaloi në akte dhune, duke shënjestruar institucione shtetërore, gjykata, banka dhe biznese.
Revista argumenton se pakënaqësia nuk lidhet vetëm me çështjen e zhvillimit turistik, por edhe me varfërinë dhe korrupsionin, pavarësisht përparimit ekonomik të Shqipërisë në vitet e fundit.
Analiza ndalet edhe te qëndrimi i Ramës, i cili ka akuzuar Rusinë dhe Iranin për nxitjen e trazirave, ka përjashtuar dorëheqjen dhe ka premtuar shpërblime për policinë. Ndërkohë, një akademik i cituar nga revista, i cili ka kërkuar të mbetet anonim, vlerëson se reagimi i ashpër i kryeministrit ka dëmtuar legjitimitetin e tij.
Në këtë kontekst, The Economist ngre një pikëpyetje të fortë mbi të ardhmen politike të kreut të qeverisë, duke shkruar se trazirat e kësaj jave mund të shënojnë fillimin e fundit të Ramës.
Në përfundim, revista i vendos protestat shqiptare në një tablo më të gjerë evropiane, ku qytetarët po kërkojnë zgjidhje për probleme që qeveritë shpesh e kanë të vështirë t’i adresojnë, për shkak të korrupsionit apo kufizimeve financiare.
Artikulli i The Economist: Unruly protests have shaken Albania, Italy and beyond /panorama