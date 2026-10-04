Angelina Jolie vë në pah shkatërrimin në Gaza përmes imazheve satelitore

Aktorja Angelina Jolie, ish-emisare speciale e Kombeve të Bashkuara për një kohë të gjatë, vuri në dukje përmasat e shkatërrimeve në Rripin e Gazës, duke publikuar imazhe satelitore para dhe pas, të cilat tregojnë dëmet e mëdha të shkaktuara nga gjenocidi izraelit në enklavën palestineze, transmeton Anadolu.
“Tani mund të hapni Google Earth dhe të shihni se çfarë i është bërë Gazës”, shkroi Jolie të shtunën në Instagram, së bashku me imazhet që krahasojnë zona të Gazës para luftës me pamjen e tyre këtë verë.
Imazhet tregojnë zona pranë shkollës Al-Kadisije në qytetin Rafah, Khan Younis në jug të Gazës dhe rrugën Omar Mukhtar në Qytetin e Gazës, ku pjesë të mëdha të zonave urbane që më parë ishin të dendura janë kthyer në rrënoja.
“Lagje të tëra janë kthyer në rrënoja”, tha Jolie, duke shtuar se shtëpitë, shkollat, universitetet, spitalet, rrugët, sistemet e ujësjellësit dhe kanalizimeve, si dhe infrastruktura të tjera janë dëmtuar ose shkatërruar.
Duke cituar analizën satelitore të OKB-së, Jolie tha se deri në qershor të këtij viti, 82 për qind e ndërtesave në Gaza ishin dëmtuar dhe se rreth dy të tretat e ndërtesave të dëmtuara vlerësoheshin si të shkatërruara.
– Pasojat njerëzore, nevojat humanitare
Ajo gjithashtu iu referua të dhënave humanitare, sipas të cilave 1,98 milion njerëz, ose 94 për qind e popullsisë së Gazës, kanë nevojë për strehim dhe artikuj bazë, ndërsa afrohet dimri.
“Ndihmat dhe materialet për strehim vazhdojnë të përballen me kufizime dhe vonesa”, tha ajo.
Jolie tha se pamjet satelitore ndihmojnë në paraqitjen e përmasave fizike të shkatërrimeve, por nuk arrijnë të pasqyrojnë pasojat e tyre njerëzore.
“Ajo që nuk mund të tregojnë është se çfarë do të thotë të jetosh mes tyre, çfarë u ndodhi familjeve që u vranë dhe si është jeta për ata që mbijetuan”, tha ajo.
Ajo bëri thirrje që civilët të kenë qasje në strehim, ndihma humanitare dhe furnizime mjekësore, si dhe që të krijohen kushtet që palestinezët të mund të rindërtojnë shtëpitë, shkollat, spitalet dhe komunitetet e tyre.
“Shkatërrimi është i dukshëm. Nevojat dihen. Ajo që ka rëndësi tani është nëse ato do të plotësohen”, tha Jolie.
Jolie, fituese e dy çmimeve Oscar, shërbeu si Ambasadore e Vullnetit të Mirë e OKB-së dhe më pas si Emisare Speciale e UNHCR-së, agjencisë së OKB-së për refugjatët, për më shumë se 20 vjet, nga viti 2001 deri në vitin 2022.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë, ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës, sipas të dhënave palestineze.