Angli: Deputetja nxit ligjvënësit të adresojnë sulmet raciste ndaj Profetit Muhamed (a.s)

Naz Shah argumentoi në parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar se nëse kalohet mbrojtja ligjore kundër dëmtimit të statujave të figurave historike, të tilla si Winston Churchill, i njëjti nivel i ndjeshmërisë duhet të shtrihet edhe tek Profeti i nderuar musliman.

Deputetja britanike ka mbrojtur nderin e Pejgamberit Muhamed në një fjalim të pasionuar në Parlament, duke theksuar stresin emocional dhe dëmin e shkaktuar muslimanëve në të gjithë botën nga karikaturat ofenduese dhe karikaturat e botuara në mënyrë të përsëritur në Evropë.

Naz Shah, një deputete e partisë opozitare Laburiste, iu drejtua Dhomës së Përfaqësuesve të hënën në lidhje me një ligj të propozuar që synon të kriminalizojë vandalizmin e statujave dhe të zbutë dëmin emocional të shkaktuar nga shkatërrimi i ikonave të tilla.

Nëse miratohet, ligji do të vendosë për burg deri në 10 vjet për cilindo që shpallet fajtor për sulmin dhe vandalizimin e statujave.

“Ky legjislacion i propozuar do të vendosë një dënim maksimal prej 10 vjet për ata njerëz që dëmtojnë ose sulmojnë statuja – duke pohuar në ligjin britanik një dënim dukshëm më të lartë për sulmin ndaj një statuje,” tha ajo.

“Gjë që shtron pyetjen – pse? Pse do t’i jepet një personi një dënim shumë më domethënës për sulmin ndaj një statuje prej guri ose hekuri krahasuar me nëse do të dëmtonin një mur guri ose një portë hekuri, veçanërisht sepse në formën e tyre fizike janë identikë; as nuk janë gjallë, nuk mund të lëndohen ose t’i lëndojnë ndjenjat e tyre dhe janë bërë nga të njëjtët elementë, megjithatë për një ka më shumë rëndësi? Unë thjesht pyes, pse? ”

Shah e përdori fjalimin e saj për të theksuar çështjet me të cilat përballen muslimanët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në të gjithë botën kur bëhet fjalë për shpifjen ndaj Profetit të shenjtë (a.s).

“Si muslimane, për mua dhe miliona muslimanë në të gjithë këtë vend dhe çerekun e popullsisë së botës që janë musliman gjithashtu, në çdo ditë dhe me çdo frymëmarrje, nuk ka asnjë gjë të vetme në botë që ne ta përkujtojmë dhe ta nderojmë më shumë sesa Profeti i dashur Muhamed (paqja qoftë mbi të), ”tha ajo.

Shah bëri krahasime midis lidhjes së njerëzve britanikë me figura të tilla si Winston Churchill dhe Oliver Cromwell dhe dashurisë së muslimanëve për Profetin e tyre.

Ashtu si ky ligj i ri synon të mbrojë figurat historike të Mbretërisë së Bashkuar, e njëjta mbrojtje duhet të shtrihet për figurat dhe individët që kanë rëndësi për komunitetet e tjera, theksoi ajo.

“Kur fanatikët dhe racistët shpifin ose abuzojnë me Profetin tonë (paqja qoftë mbi të), ashtu si disa njerëz u bëjnë të tjerëve si Churchillit, dëmi emocional i shkaktuar në zemrat tona është i padurueshëm. Sepse për dy miliardë muslimanë, ai është udhëheqësi që ne përkujtojmë në zemrat tona, në jetën tonë dhe formon bazën e identitetit tonë dhe ekzistencës sonë, “pohoi Shah.

Duke pranuar rëndësinë dhe simbolikën e monumenteve në historinë e Mbretërisë së Bashkuar, ajo mbrojti të drejtën për të debatuar dhe për mosmarrëveshjet për rëndësinë e ndonjë figure historike, por argumentoi se shpifja ndaj një monumenti historik ishte e gabuar dhe thellësisht përçarëse.

“Për ata që thonë se është thjesht një karikaturë, nuk do të them se është vetëm një statujë sepse e kuptoj forcën e ndjenjës britanike kur bëhet fjalë për historinë tonë, kulturën tonë dhe identitetin tonë. Nuk është thjesht një karikaturë dhe ato nuk janë vetëm statuja. Ato përfaqësojnë, simbolizojnë dhe nënkuptojnë shumë më tepër për ne si qenie njerëzore, ”tha Shah.

Ajo citoi gjithashtu autorin dhe dramaturgun George Bernard Shaw, i cili tha për Profetin Muhamed: “Ai ishte me të vërtetë njeriu më i shquar që ka shkelur ndonjëherë në këtë tokë. Ai predikoi një fe, themeloi një shtet, vendosi një kod moral, nisi reforma të shumta shoqërore dhe politike, krijoi një shoqëri të fuqishme dhe dinamike për të praktikuar mësimet e tij dhe transformoi plotësisht botët e mendimit dhe sjelljes njerëzore për të gjitha kohërat që do të vijnë.” /mesazhi.com