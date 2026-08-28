Anglia dhe Uellsi nën paralajmërim të verdhë për motin për shkak të stuhive dhe rrezikut të përmbytjeve

Pjesë të mëdha të Anglisë dhe Uellsit janë nën një paralajmërim të verdhë për motin të premten, pasi shirat dhe stuhitë e rrëmbyeshme kërcënojnë me përmbytje dhe ndërprerje të udhëtimit, transmeton Anadolu.
Paralajmërimi në fuqi nga Zyra Meteorologjike (Met Office), nga mesdita e së premtes, përfshin pjesën më të madhe të Uellsit, si dhe Midlands Perëndimore, Yorkshire dhe Humber, Anglinë Jugperëndimore, Anglinë Veriperëndimore, Anglinë Verilindore, Londrën, Anglinë Juglindore, Anglinë Lindore dhe Midlands Lindore.
“Ndërsa shumë zona nuk do të përjetojnë shirat më të dendur, reshjet intesive dhe stuhitë e rrëmbyeshme pritet të zhvillohen gjatë pasdites dhe mbrëmjes së së premtes,” njoftoi Zyra Meteorologjike në një deklaratë.
Agjencia kombëtare e motit tha se Anglia veriore dhe pjesa më e madhe e Uellsit do të përjetojnë përqendrimin kryesor të stuhive herët në pasdite përpara se ato të përhapen në Anglinë qendrore dhe lindore.
Disa zona mund të marrin 10-20 milimetra shi në një periudhë të shkurtër, me 30-40 mm të mundshme aty ku ndodhin shira të përsëritura. Rrufe dhe breshër janë gjithashtu të mundshme.
Paralajmërimi do të thotë se disa shtëpi dhe biznese mund të përmbyten, ndërsa shërbimet e trenave mund të përballen me vonesa dhe udhëtimet rrugore mund të zgjasin më shumë.
Moti i lagësht pritet gjithashtu të shtunën, me vetëm verilindjen e largët të Skocisë që ka të ngjarë të shmangë plotësisht reshjet.
Pjesëmarrësit në festivale që marrin pjesë në ngjarje duke përfshirë Reading, Leeds dhe Creamfields janë paralajmëruar gjithashtu për erëra të forta. Erëra deri në 56 kilometra në orë janë të mundshme përgjatë bregdetit jugor të shtunën.