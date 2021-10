Ankaraja do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e Turqisë dhe të Qipros Turke

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Mevlüt Çavuşoğlu, ka deklaruar se vendi i tij do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e saj, si dhe ato të Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), raporton Anadolu Agency (AA).

“Ne gjatë gjithë rrugës mbrojmë të drejtat tona dhe të drejtat e Qipros Turke. Ne po ashtu do të bëjmë atë që është e nevojshme kur ka veprime që do të dëmtojnë këto të drejta”, tha ministri Çavuşoğlu në një konferencë të përbashkët për media në kryeqytetin Varshavë me homologun e tij polak, Zbigniew Rau.

Duke theksuar se Turqia mbështet krijimin e një mekanizmi për të ndarë në mënyrë të barabartë mekanizmat rreth ishullit të Qipros, Çavuşoğlu shprehu shpresë se presidenti i Polonisë, Andrzej Duda, do të “dëgjojë të dyja palët atje dhe do të japë këshilla miqësore” gjatë një vizite të tij të ardhshme.

Ai theksoi se arsyeja e tensioneve aktuale në rajonin e Mesdheut Lindor janë qëndrimet maksimaliste të Greqisë dhe administratës së Qipros Greke, si dhe shtoi se Turqia gjithmonë i jep përparësi diplomacisë.

“Së fundmi, për fat të keq, ka pasur disa veprime provokuese nga Greqia dhe pala e Qipros Greke. Anijet e tyre po përpiqen të hyjnë në kuadrin tonë kontinental”, tha Çavuşoğlu, duke shtuar se Turqia po merr hapat e nevojshme përballë kësaj.

Çavuşoğlu po ashtu theksoi propozimin e Ankarasë për një konferencë rajonale me qëllim për të bashkuar vendet e rajonit të Mesdheut, megjithëse ai tha se Bashkimi Evropian (BE) akoma nuk po përgjigjet. /aa