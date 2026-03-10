Anthropic po gjurmon se cilat vende pune janë më të ekspozuara ndaj Inteligjencës Artificiale – këto 10 profesione kryesojnë listën

Anthropic, krijuesi i chatbot-it të Inteligjencës Artificiale Claude, thotë se ka ndërtuar një sistem paralajmërimi të hershëm për të ndjekur se cilat vende pune në SHBA janë më të ekspozuara ndaj Inteligjencës Artificiale – dhe gjetjet e tij fillestare sugjerojnë se shumë role të punonjësve të jakave të bardha janë “pranë vijave të para”.
Hulumtimi i ri i kompanisë vjen ndërsa shtohet frika se Inteligjenca Artificiale “po u merr punën” kërkuesve të rinj të punës, shkruajnë mediat e huaja.
Siç theksohet më tej, punëtorët e moshuar të jakave të bardha janë të shqetësuar për sigurinë e tyre afatgjatë të punës përballë mjeteve gjeneruese të inteligjencës artificiale gjithnjë e më të afta dhe shkurtimeve të fundit nga korporata të tilla si Amazon dhe Block.
Hulumtuesit e Anthropic gjurmuan hendekun midis aftësive të inteligjencës artificiale dhe mënyrës se si teknologjia po përdoret në të vërtetë nga punëtorët në të gjitha profesionet.
Dhe analiza gjeti “prova të kufizuara se inteligjenca artificiale ka ndikuar në punësim deri më sot”.
Por, pavarësisht gjetjes se IA deri më tani ka pasur pak ndikim të matshëm në tregun e punës, studiuesit thanë se teknologjia përfundimisht mund të ketë një efekt sizmik në shumë profesione, nga avokatët te përfaqësuesit e shitjeve.
Pritjet se mjetet e IA-së do të zvogëlojnë kërkesën për punë fillestare me jakë të bardhë kanë çuar në një interes të ripërtërirë për punë të kualifikuar në tregti.
Rreth 77% e Gjeneratës Z thonë se është e rëndësishme që puna e tyre e ardhshme të jetë e vështirë për t’u automatizuar, me më shumë punëtorë të rinj që i drejtohen karrierave si zdrukthëtari, hidraulik dhe elektricist, sipas një raporti të kohëve të fundit nga Jobber, një mjet softuerik për bizneset e shërbimeve.
Për të përcaktuar ekspozimin e një pune, Anthropic krahasoi aftësinë e IA-së për të kryer detyra specifike me sa të zakonshme janë këto detyra në të gjitha profesionet.
Punët përbëhen nga shumë detyra, me disa prej tyre që zëvendësohen lehtësisht nga IA, ndërsa të tjerat janë të vështira për t’u zëvendësuar.
Merrni mësimdhënien, ku një chatbot i IA-së mund të vlerësonte detyrat e shtëpisë, por nuk do të ishte në gjendje të menaxhonte një klasë me fëmijë, vunë në dukje studiuesit.
Anthropic tha se “ekspozimi” i një pune bazohet në përqindjen e detyrave të saj që inteligjenca artificiale mund të përshpejtojë ose të ndihmojë në kryerjen e tyre.
Këto janë 10 profesionet që Anthropic i identifikoi si më të ekspozuara ndaj inteligjencës artificiale:
Programues kompjuterash: 75%
Përfaqësues të shërbimit ndaj klientit: 70%
Përfaqësues për futjen e të dhënave: 67%
Specialistë të regjistrave mjekësorë: 67%
Analistë të kërkimit të tregut dhe specialistë të marketingut: 65%
Përfaqësues shitjesh: 63%
Analistë financiarë dhe investimesh: 57%
Analistë të sigurimit të cilësisë së softuerëve: 52%
Analistë të sigurisë së informacionit: 49%
Specialistë të mbështetjes së përdoruesve të kompjuterëve: 47%
Profesionet që konsiderohen më të “ekspozuara” ndaj inteligjencës artificiale parashikohet të rriten më ngadalë deri në vitin 2034, zbuloi Anthropic, duke cituar të dhëna nga Byroja e Statistikave të Punës (BLS) e SHBA-së.
Ndërkohë profesionet më pak të ekspozuara kanë tendencë të kërkojnë aftësi fizike.
Punë të tilla si mirëmbajtës të tokës, kuzhinierë, mekanikë motoçikletash, roje bregdetare dhe baristë renditen ndër ato me ekspozimin më të ulët.