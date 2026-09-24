Anthropic shqyrton mundësinë e lansimit të një modeli të ri të AI para “ofertës publike fillestare”

Anthropic po shqyrton lansimin e një modeli të ri të inteligjencës artificiale (AI) për t’iu kundërvënë vrullit të OpenAI pas prezantimit të GPT-6 Astra – kjo sipas tre burimeve – në prag të një IPO-je të pritshme dhe pasi CEO-ja i kompanisë bëri thirrje për një ngadalësim të ritmit në të gjithë industrinë.
Koha e një lansimi të mundshëm, që synon të përballet me presionin konkurrues nga një rival i drejtpërdrejtë, vjen pas thirrjes së CEO-s së Anthropic, Dario Amodei, drejtuar komunitetit global të AI për të ngadalësuar ritmin e nxjerrjes së aftësive të reja, me qëllim adresimin e shqetësimeve mbi sigurinë, thanë burimet.
“Ne duhet ta ngadalësojmë ritmin me të cilin përmirësojmë aftësitë e modeleve të AI”, shkroi Amodei në një ese prej 3,800 fjalësh më 12 shtator.
GPT-6 Astra i OpenAI, i lansuar këtë muaj, ka fituar terren mes bizneseve, duke ngjallur shqetësime te disa investitorë, të cilët i thanë Reuters-it se po rivlerësojnë pozicionin e Anthropic si ofruesi kryesor i mjeteve të AI për ndërmarrjet.
Lansimi i mundshëm do të testonte aftësinë e Anthropic për të mbrojtur pozicionin e saj në tregun e ndërmarrjeve përballë OpenAI, duke ruajtur njëkohësisht identitetin e saj të fokusuar te siguria, që e ka dalluar atë nga konkurrentët.