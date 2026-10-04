Antibiotikët dhe sheqeri janë kombinim i keq për zorrët: Shmangia e ëmbëlsirave mbron mikrobiomën

Studimi tregon se pacientët që konsumonin më shumë ushqime të ëmbla gjatë terapisë me antibiotikë humbnin ndjeshëm më shumë nga shumëllojshmëria e baktereve të dobishme në zorrë
Hulumtimi është kryer te pacientë me kancer të gjakut, të cilët i ishin nënshtruar transplantimit alogjen të qelizave staminale – një grup pacientësh me rrezik jashtëzakonisht të lartë për dëmtim të rëndë të florës së zorrëve dhe për komplikime të rrezikshme që lidhen me të.
Ëmbëlsirat dëmtojnë mikrobiomën e zorrëve
Rezultatet, të publikuara në revistën shkencore Nature, e mbështesin më tej konceptin e „ushqimit si ilaç” në onkologji dhe hapin mundësi për qasje të reja ushqimore gjatë trajtimit të kancerit dhe përdorimit të antibiotikëve të fuqishëm.
– Antibiotikët e zvogëlojnë shumëllojshmërinë e baktereve të zorrëve, pra të mikrobiomës, e cila luan rol kyç në mbështetjen e sistemit imunitar dhe të shëndetit në përgjithësi. Studimi ynë mbështet dëshmitë e reja se shmangia e ushqimeve të ëmbla gjatë terapisë me antibiotikë mund ta ruajë këtë shumëllojshmëri, e cila në studimet e mëparshme është lidhur drejtpërdrejt me rezultate më të mira klinike te pacientët me kancer, thotë bashkautori i studimit, dr. Marcel van den Brink, president dhe drejtor kryesor mjekësor i City of Hope Los Angeles.
Në këtë projekt pesëvjeçar, dr. Van den Brink bashkëpunoi me dr. Jonathan Peled nga Memorial Sloan Kettering Cancer Center dhe dr. Jonas Schluter nga NYU Grossman School of Medicine, transmeton Telegrafi.
Monitorim i hollësishëm i ushqimit në kohë reale
Antibiotikët janë të domosdoshëm për trajtimin e infeksioneve te pacientët me imunitet të dobësuar, por ata shkatërrojnë në mënyrë joselektive edhe bakteret e dobishme të zorrëve, duke krijuar hapësirë për shumimin e tepërt të mikroorganizmave të dëmshëm. Rreth 80 për qind e pacientëve të përfshirë në studim kishin marrë të paktën një antibiotik me spektër të gjerë.
Shkencëtarët përdorën një metodologji jashtëzakonisht të saktë:
monitoruan 9.419 vakte të konsumuara nga 173 pacientë të hospitalizuar;
regjistruan më shumë se 40.000 ushqime individuale, duke u bazuar në të dhënat ushqyese të kuzhinës së spitalit dhe në pyetësorët që pacientët plotësonin menjëherë pas ngrënies.
Ata analizuan gjithashtu më shumë se 1.000 mostra të jashtëqitjes nga 158 pacientë, në periudhën nga 12 ditë para deri në 49 ditë pas transplantimit, për të ndjekur ndryshimet në mikrobiomë.
Dizajni i studimit minimizoi një nga kufizimet e zakonshme të hulumtimeve të mëparshme mbi ushqimin, të cilat shpesh mbështeteshin në kujtesën e pacientëve për atë që kishin ngrënë.
Sheqeri dhe antibiotikët – kombinim i dëmshëm për bakteret e dobishme
Duke analizuar të dhënat me modele të avancuara statistikore, studiuesit vunë re një model të qartë dhe të papritur.
– Pavarësisht mënyrës se si i analizuam të dhënat, shfaqej vazhdimisht i njëjti sinjal i fortë: pacientët që konsumonin më shumë ëmbëlsira gjatë kohës që merrnin antibiotikë kishin humbje dukshëm më të madhe të shumëllojshmërisë së mikrobiomës, pasi mikrobet më agresive shtypnin llojet e tjera të baktereve, shpjegoi dr. Van den Brink.
Në mënyrë të veçantë u dallua bakteri Enterococcus. Kur ky mikroorganizëm bëhet dominues në zorrë, pacientët që i nënshtrohen transplantimit përballen me rrezik dukshëm më të lartë për infeksione të qarkullimit të gjakut, sëmundjen e transplantit kundër nikoqirit (graft-versus-host disease – GVHD) dhe komplikime të tjera potencialisht kërcënuese për jetën.
Kombinimi i ushqimeve të pasura me sheqer dhe antibiotikëve me spektër të gjerë e shumëfishonte dëmtimin e mikrobiomës.
Të dhënat treguan se për çdo 100 gramë ëmbëlsira të konsumuara – sasi që, sipas studiuesve, korrespondon afërsisht me sheqerin që mund të gjendet në një milkshake të madh – shumëllojshmëria e baktereve të zorrëve ulej deri në 24 për qind.