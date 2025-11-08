Anulimet e fluturimeve në SHBA rriten ndjeshëm pasi mbyllja e qeverisë hyn në një fazë kritike

Fluturimet në të gjithë SHBA-në kanë filluar të shkatërrohen nën peshën e mbylljes së qeverisë, e cila po zgjatet në periudhën e saj më të gjatë, duke shkatërruar qindra linja dhe duke kërcënuar me situatë edhe më të rëndë në ditët në vijim, raporton Anadolu.
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) urdhëroi një ulje prej 4 për qind të numrit të fluturimeve nga ora 6 e mëngjesit me kohën lokale, duke përmendur mungesa të stafit dhe shqetësime për sigurinë të shkaktuara nga mbyllja.
Ky shkurtim prek 40 aeroporte me trafik të lartë dhe mund të arrijë deri në 10 për qind deri të premten e ardhshme, nëse nuk arrihet një marrëveshje buxhetore.
Aeroportet kryesore të prekura përfshijnë John F. Kennedy, LaGuardia dhe Newark Liberty në New York, si dhe Los Angeles International, Chicago O’Hare, Dallas-Fort Worth, Miami, Denver dhe Hartsfield-Jackson të Atlantës. Aeroportet më të vogla rajonale që varen nga këto qendra pritet gjithashtu të përballen me vonesa dhe anulime të vazhdueshme.
Delta Air Lines anuloi rreth 170 fluturime gjatë ditës së premte, ndërsa United Airlines 200 dhe American Airlines 220 deri të hënën, afër 4 për qind të orarit të secilës kompani. Southwest Airlines raportoi 100 anulime dhe paralajmëroi për shkurtime të mëtejshme.
Mbyllja që filloi më 1 tetor ka ndaluar pagesat për punonjësit federalë, përfshirë kontrollorët e trafikut ajror dhe oficerët e Administratës së Sigurisë së Transportit (TSA), të cilët vazhdojnë punën pa pagesë.
“Kontrollorët po japin dorëheqje çdo ditë tani për shkak të kohëzgjatjes së gjatë të mbylljes”, tha Nick Daniels, president i Shoqatës Kombëtare të Kontrollorëve të Trafikut Ajror, duke shtuar se agjencia ka 400 kontrollorë më pak dhe situata është më e keqe se gjatë mbylljes së vitit 2019.
Ekspertët e transportit paralajmëruan se bllokimi i vazhdueshëm mund ta çojë sistemin drejt një krize.