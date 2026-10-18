Anulimi i një vizite në Austri: oferta për azil politik dhe largim pa pasoja penale nga pushteti

Propozimi që vjen nga Vjena për njeriun e shndërruar në makth për Shqipërinë
Në kulmin e protestave në Tiranë, kryeministri Edi Rama kishte njoftuar një vizitë zyrtare në Vjenë ku do të pritej sipas njoftimit nga kancelari federal Christian Stocker. Vizita ishte raportuar edhe nga gazeta e njohur austriake Kurie” që e cilësonte udhëtimin e kryeministrit shqiptar si një “pushim të mirëpritur” nga protestat.
Por sot është njoftuar se vizita nuk do kryhet.
Por pikërisht sot ka bërë përshtypje një postim i Günther Fehlinger-Jahn, kryetar i Komitetit Austriak për Zgjerimin e NATO-s dhe kandidat i deklaruar për president të Austrisë në vitin 2028.
Përmes një postimi në platformën X, Fehlinger-Jahn i drejtohet Ramës me një ofertë që e quan “Marrëveshja e Vjenës”, duke sugjeruar që Austria t’i ofrojë mundësinë e një largimi të negociuar nga pushteti dhe të një qëndrimi të sigurt në kryeqytetin austriak.
“Pas 13 vitesh në pushtet, është koha që Edi Rama të largohet nga detyra”, shkruan ai, duke iu drejtuar publikisht edhe kancelarit austriak Christian Stocker.
Propozimi i Fehlinger-Jahn përmban disa kushte të qarta: Rama të japë menjëherë dorëheqjen nga posti i kryeministrit, të largohet përgjithmonë nga Shqipëria, të vendoset në Vjenë sipas legjislacionit austriak dhe të heqë dorë përfundimisht nga politika, pa u rikthyer apo ndërhyrë në jetën politike shqiptare.
Një tjetër pikë e propozimit lidhet me mundësinë e negocimit të mbrojtjes nga ndjekja penale dhe dënimi. Sipas Fehlinger-Jahn, një marrëveshje e tillë mund të synojë mbrojtjen më të gjerë që lejon ligji, por nuk duhet të përfshijë imunitet për vepra penale që nuk mund të mbulohen ligjërisht nga amnistia.
Ai i kërkon Austrisë të shqyrtojë një zgjidhje të negociuar për largimin politik të Ramës, duke e krahasuar me marrëveshje që, sipas tij, u janë ofruar drejtuesve autoritarë për të lehtësuar tranzicione paqësore.
“Vjena mund t’i ofrojë Edi Ramës një tërheqje paqësore. Shqipëria duhet të jetë e lirë të zgjedhë të ardhmen e saj demokratike”, shkruan Fehlinger-Jahn.
Autori i reagimit sqaron se bëhet fjalë për nismën e tij personale politike dhe jo për një marrëveshje të arritur me autoritetet austriake apo për një garanci imuniteti.
Në fund të reagimit, Fehlinger-Jahn i drejtohet drejtpërdrejt kryeministrit shqiptar: “Edi Rama, prano marrëveshjen e Vjenës! Jep dorëheqjen, tërhiqu dhe lëre Shqipërinë të ecë përpara!”.