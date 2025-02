Anulohet takimi midis shefes së politikës së jashtme të BE-së dhe Sekretarit amerikan të Shtetit

Është anuluar takimi i shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas dhe Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, që ishte planifikuar të zhvillohej në Washington, raporton Anadolu.

Sipas një deklarate të zëdhënësit të shefes së politikës së jashtme të BE-së, Anouar El Anouni, Kallas ndodhet në Washington për vizita zyrtare në datat 26-27 shkurt.

Gjatë vizitës së saj, Kallas do të takohet me senatorë amerikanë dhe anëtarë të Kongresit, për të diskutuar mbi Ukrainën dhe marrëdhëniet transatlantike.

Ajo do të takohet edhe me delegacionin e BE-së në SHBA.

Megjithatë, takimi i planifikuar me Rubion është anuluar.

“Për shkak të çështjeve të orarit, Përfaqësuesja e Lartë nuk do të takohet me Sekretarin e Shtetit Rubio gjatë kësaj vizite. Të dy u takuan për herë të fundit gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih”, tha zëdhënësi.

Përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë përmes kontakteve me Rusinë, duke përjashtuar edhe Ukrainën dhe BE-në, kishin shkaktuar shqetësim dhe zhgënjim në Bruksel.

Kallas kishte njoftuar më 24 shkurt gjatë takimit të ministrave të Jashtëm të BE-së se do të udhëtonte në SHBA për të diskutuar rreth Ukrainës dhe do të takohej me Rubion gjatë vizitës së saj.

Duke mbrojtur shpesh idenë e përfshirjes së BE-së në bisedimet e paqes, Kallas kishte paralajmëruar se çdo “marrëveshje e keqe” e mundshme për Ukrainën për t’i dhënë fund luftës, nuk do të ishte e dëmshme vetëm për Evropën, por edhe për SHBA-në.