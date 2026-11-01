Apple po shqyrton zgjidhjen për hapësirën e kufizuar në Safari në ekranin e jashtëm të iPhone Duo

Apple po shqyrton mënyra për t’u mundësuar faqeve të internetit të shfrytëzojnë më mirë ekranin e jashtëm të iPhone Duo, pasi përdoruesit kanë vënë në dukje kufizimet e shfletuesit Safari në këtë pajisje të palosshme.
Në një publikim në blogun WebKit, ku prezantohen risitë e Safari 27.1, Jen Simmons nga Apple pranoi se faqet e internetit aktualisht nuk mund të shtrihen pas kontrolleve të shfletuesit në ekranin e jashtëm të pajisjes. Sipas saj, kompania po shqyrton mundësi për ta zgjidhur këtë kufizim.
Problemi është përmendur në disa vlerësime të iPhone Duo. Ekrani i jashtëm prej 5.4 inçësh ka hapësirë të kufizuar, ndërsa kontrollet e Safari-t, të vendosura në anën e djathtë, zënë një pjesë të konsiderueshme të saj. Si rezultat, faqet e internetit kanë më pak hapësirë për të shfaqur përmbajtjen dhe duken më të ngushta se zakonisht.
Në një vlerësim të publikuar më herët gjatë javës, Chance Miller theksoi se faqet e internetit nuk janë optimizuar ende për këtë format ekrani. Ai shtoi se kontrollet në anën e djathtë ndikojnë ndjeshëm në hapësirën e përdorshme gjatë shfletimit.
Miller vlerësoi se vendosja e kontrolleve mbi përmbajtjen e faqeve mund të mos kishte qenë zgjidhje e përshtatshme, por theksoi se përvoja e lëvizjes nëpër faqet e internetit është dukshëm më e mirë në ekranin e brendshëm të pajisjes.
Në publikimin për Safari 27.1, Apple trajtoi edhe mënyrën se si faqet e internetit përshtaten me madhësitë e ndryshme të ekranit dhe pozicionet e palosjes së iPhone Duo. Megjithatë, kompania nuk ka bërë të ditur ende se si do të funksionojë zgjidhja e mundshme apo kur mund të jetë e disponueshme.
Nëse Apple e realizon këtë ndryshim, përdoruesit mund të përfitojnë nga një hapësirë më e madhe për përmbajtjen në ekranin e jashtëm, duke e bërë shfletimin me Safari më praktik.