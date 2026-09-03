Arabia Saudite akuzon Iranin për sulmin ndaj supertankerit në Hormuz, dy marinarë filipinas humbin jetën

Arabia Saudite ka dënuar atë që e cilësoi si një sulm iranian ndaj një supertankeri në pronësi saudite të hënën në mbrëmje, sulm që shkaktoi vdekjen e dy marinarëve filipinas.
Kompania kombëtare saudite e transportit detar, Bahri, konfirmoi të mërkurën se anija e saj, Sidr, ishte “përfshirë në një incident sigurie teksa po kalonte ngushticën e Hormuzit”.
Sipas kompanive të sigurisë detare, Sidr u godit nga predha në veri të gadishullit Musandam të Omanit. Në të njëjtën kohë, raportohet se një tjetër supertanker, Senegal Prosperity, në pronësi të një kompanie koreano-jugore, u godit në lindje të Musandamit.
Irani nuk i është përgjigjur akuzës së Arabisë Saudite. Megjithatë, më herët Teherani tha se dy cisterna nafte kishin marrë flakë pasi kishin goditur mina, ndërsa po përdornin një rrugë të paautorizuar përmes ngushticës.
Lajmi për vdekjen e marinarëve u bë publik pasi ushtria amerikane ndërmori një valë sulmesh ajrore ndaj Iranit, ndërsa forcat iraniane goditën me raketa dhe dronë bazat amerikane në shtetet arabe fqinje. Ky ishte shkëmbimi më i madh i zjarrit mes palëve që prej muajit korrik.
Të mërkurën, ministri iranian i Shëndetësisë deklaroi se 18 persona ishin vrarë dhe 108 të tjerë ishin plagosur nga sulmet amerikane. Irani e ka akuzuar SHBA-në për “krim lufte” pas një sulmi që vrau katër persona, mes tyre dy fëmijë, gjatë një ceremonie martese në qytetin jugor Sirik. Ushtria amerikane tha se po hetonte raportet.
Në deklaratën e saj, kompania detare Bahri tha se incidenti i paspecifikuar i sigurisë që përfshiu Sidr ndodhi në ngushticën e Hormuzit rreth orës 23:40 sipas kohës lokale të hënën (19:40 GMT).
“Me trishtim të thellë, Bahri konfirmon humbjen e dy prej marinarëve të saj filipinas si pasojë e incidentit”, thuhej në deklaratë. “Kompania u shpreh ngushëllimet dhe simpatinë e saj më të thellë familjeve, të afërmve dhe kolegëve të tyre në këtë moment të vështirë.”
Më vonë, Ministria e Jashtme saudite dënoi “goditjen nga Irani të cisternës saudite Sidr, ndërsa ajo po kalonte ngushticën e Hormuzit”.
Ministria dënoi gjithashtu sulmet e fundit iraniane ndaj Jordanisë, Bahreinit dhe Kuvajtit, duke theksuar “nevojën për t’i dhënë fund përshkallëzimit dhe për të respektuar sigurinë dhe mbrojtjen e lundrimit ndërkombëtar”, si dhe sigurinë e furnizimeve globale me energji, sovranitetin kombëtar dhe të drejtën ndërkombëtare.
Deklaratat u publikuan një ditë pasi kompanitë e menaxhimit të rrezikut dhe inteligjencës detare Marisks dhe Kpler raportuan se dy supertankerë, secili i ngarkuar me nga dy milionë fuçi naftë bruto saudite, u goditën nga predha të paidentifikuara brenda pak minutash nga njëri-tjetri, teksa po largoheshin nga ngushtica e Hormuzit të hënën në mbrëmje.
Sipas Marisks, Sidr u godit nga “predha të paidentifikuara” në orën 19:52 GMT, rreth 16 milje detare (30 km) në verilindje të Khasabit, në Oman. Ndërsa Senegal Prosperity u godit nga “tre predha të paidentifikuara”, rreth 17 milje detare në lindje të Khasabit.
Agjencia britanike UK Maritime Trade Operations raportoi gjithashtu për dy incidente në të njëjtat zona.
Të mërkurën, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) deklaroi se dy cisterna nafte kishin kërkuar “me nxitjen e ushtrisë amerikane të kalonin përmes një rruge të paligjshme” në ngushticën e Hormuzit, përpara se “të godisnin mina dhe të shpërthenin”. Sipas deklaratës, anijet “aktualisht ishin në flakë”.
Ushtria amerikane nuk ka komentuar mbi këtë deklaratë, por tha se sulmet e fundit ndaj Iranit erdhën pas “sulmeve të fundit të dështuara të IRGC-së ndaj transportit tregtar në ngushticën e Hormuzit dhe ndaj personelit ushtarak amerikan”.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës zakonisht kalon rreth një e pesta e transportit global të naftës dhe gazit, është mbyllur praktikisht që nga fillimi i luftës mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit në shkurt, për shkak të sulmeve iraniane me raketa dhe dronë ndaj anijeve tregtare dhe bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane.
SHBA-ja dhe Irani arritën një marrëveshje paraprake në qershor për t’i dhënë fund luftës dhe për të rihapur ngushticën, por marrëveshja u shemb brenda pak javësh, pasi rifilluan sulmet iraniane ndaj anijeve dhe SHBA-ja riktheu bllokadën.
Irani ka këmbëngulur se nuk do të heqë dorë nga një masë e caktuar kontrolli mbi këtë rrugë ujore dhe ka goditur anijet që përdorin një rrugë jugore përmes ujërave të Omanit, e cila shmang rrugën e preferuar përmes ujërave territoriale iraniane.
Pavarësisht sulmeve iraniane, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ngushtica është “e hapur”, ndërsa ushtria amerikane po ndihmon anijet të lundrojnë përmes rrugës jugore.
Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha se të hënën rreth 17 milionë fuçi naftë u transportuan me anije përmes ngushticës së Hormuzit, shifra më e lartë ditore që prej fillimit të luftës.