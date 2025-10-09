Arabia Saudite: Marrëveshja për Gazën duhet të sigurojë tërheqjen e plotë të Izraelit nga rajoni

Arabia Saudite deklaroi se shpreson se marrëveshja për armëpushim në Gaza, e cila pritet të hyjë në fuqi, do të rezultojë në tërheqjen e plotë të Izraelit nga rajoni dhe në fund të vuajtjeve të popullit palestinez, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme saudite lëshoi një deklaratë në lidhje me marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, e cila pritet të hyjë në fuqi. Deklarata shprehu kënaqësinë me marrëveshjen e armëpushimit, e cila shënon fillimin e zbatimit të fazës së parë të propozimit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili synon të ndalojë sulmet ndaj Gazës dhe të hapë rrugën për një proces gjithëpërfshirës dhe të drejtë paqeje.
Gjithashtu vlerëson “rolin efektiv të Trumpit si dhe përpjekjet e ndërmjetësimit të udhëhequra nga Katari, Egjipti dhe Turqia në arritjen e marrëveshjes”. Arabia Saudite shprehu shpresën se ky hap i rëndësishëm do të çojë në lehtësimin e menjëhershëm të vuajtjeve humanitare të popullit palestinez, tërheqjen e plotë të Izraelit nga rajoni dhe rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit.
Marrëveshja thekson shpresën se do të arrihej një paqe e drejtë dhe gjithëpërfshirëse e bazuar në një zgjidhje me dy shtete dhe se do të ndërmerreshin hapa konkretë drejt krijimit të një shteti të pavarur palestinez bazuar në kufijtë e vitit 1967, me Kudsin Lindor si kryeqytet.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza. Hamasi konfirmoi se ishte arritur marrëveshje për armëpushim në Rripin e Gazës dhe vlerësoi përpjekjet e Turqisë, Katarit, Egjiptit dhe presidentit amerikan.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu njoftoi se pas marrëveshjes për armëpushim në Gaza të arritur në bisedimet në Egjipt, ata do të thërrisnin mbledhje të kabinetit dhe do të miratonin marrëveshjen e armëpushimit për kthimin e të burgosurve izraelitë.