Arabia Saudite do të jetë vendi i radhës që ka planifikuar që në gusht ka ftuar shtetet perëndimore, Ukrainën dhe vendet në zhvillim për të biseduar rreth situatës në Ukrainë.

Takimi do të sjellë zyrtarë të lartë nga deri në 30 vende, duke përfshirë Indonezinë, Egjiptin, Meksikën, Kilin dhe Zambinë, në Jeddah më 5 dhe 6 gusht, thuhet në raport të publikuar në Wall Street Journal , duke cituar diplomatë të përfshirë në diskutim.

Ukraina dhe zyrtarët perëndimorë shpresojnë se bisedimet, të cilat përjashtojnë Rusinë, mund të çojnë në mbështetje ndërkombëtare për kushtet e paqes që favorizojnë Ukrainën, tha ai.

Kremlini, i cili pretendon se ka aneksuar rreth një të gjashtën e Ukrainës, ka thënë se i sheh bisedimet e paqes me Ukrainën si të mundshme vetëm nëse Kievi pranon “realitete të reja”, duke iu referuar pretendimeve të tij territoriale. Kievi thotë se negociatat me Rusinë do të jenë të mundshme vetëm pasi Moska të tërheqë trupat e saj. /abcnews