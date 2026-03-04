Arabia Saudite raporton një përpjekje për sulm ndaj rafinerisë së naftës “Ras Tanura”

Arabia Saudite raportoi një tentativë për sulm ndaj rafinerisë së naftës “Ras Tanura” në bregdetin lindor të vendit, mes tensioneve të larta në rajon, transmeton Anadolu.
“Vlerësimet fillestare sugjerojnë se ishte sulm me dronë”, tha Ministria saudite e Mbrojtjes në kompaninë amerikane të mediave sociale X. Thuhet se nuk u regjistruan dëme.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë gati 800 persona, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi të aseteve amerikane.