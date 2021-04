Arabia Saudite: Rruga e vetme për Sirinë është zgjidhja politike nën vëzhgimin e OKB-së

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan tha se rruga e vetme për krizën e Sirisë është zgjidhja politike nën vëzhgimin e Kombeve të Bashkuara (OKB).

Në një fjalim në Konferencën për Mbështetjen e të Ardhmes së Sirisë dhe Rajonit që u zhvillua bashkërisht nga OKB-ja dhe Bashkimi Evropian nëpërmjet video-konferencës në kryeqytetin e Belgjikës, Bruksel, Farhan kërkoi nga Irani që të ndalë ndryshimin e strukturës demografike dhe etnike në Siri.

Ai tha se kujdesen për vazhdimin e përpjekjeve të paraqitura për zgjidhjen e krizës siriane. Farhan thekson se sipas pikëpamjes së vendit të tij zgjidhja politike nën vëzhgimin e OKB-së është rruga e vetme e zgjidhjes.

Farhan tha se ajo për të cilën ka nevojë kriza politike është zgjidhja politike, gjë e cila në thelb varet nga palët e problemit dhe se regjimi sirian dhe opozita duhet të jenë në përputhje me zgjidhjen politike.

“Përpjekjet që do të bëhen, duhet të garantojnë sigurinë e popullit vëlla të Sirisë dhe duhet të ofrojnë rrugët e zgjidhjes që e mbrojnë popullin nga organizatat terroriste dhe milicët etnikë që janë pengesë për arritjen e zgjidhjeve të vërteta. Urojmë që të sjellin rezultate përpjekjet që imponojnë zgjidhje në këtë drejtim. Ky vend meriton të rikthehet sërish pranë arabëve dhe të ketë paqe, siguri dhe stabilitet. Do të mbështesim çdo përpjekje që do të shërbejë për përparim në këtë drejtim”, tha Farhan.

Komuniteti ndërkombëtar premtoi një ndihmë prej 6,4 miliardë dollarë në konferencën që OKB-ja me BE-në organizuan për të mbështetur sirianët brenda Sirisë dhe ata që ndodhen në vendet e rajonit. (Anadolu Agency – AA)