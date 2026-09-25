Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani planifikojnë takim urgjent ushtarak pas sulmeve të Huthëve

Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani po përgatiten të zhvillojnë një takim urgjent ushtarak pas sulmeve të fundit të Huthëve ndaj Arabisë Saudite, njoftoi Ministria e Jashtme saudite.
Takimi do të zhvillohet në kuadër të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, sipas së cilës një sulm ndaj njërit prej vendeve konsiderohet sulm ndaj të gjitha palëve.
Njoftimi erdhi pas një takimi të ministrave të Jashtëm të tre vendeve në Nju Jork, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Ministrat dënuan sulmet ndaj Mekës dhe objekteve civile e ekonomike në Arabinë Saudite, ndërsa theksuan të drejtën e Mbretërisë për të mbrojtur sigurinë e saj në përputhje me nenin 51 të Kartës së OKB-së.
Gjatë takimit u diskutua edhe stabiliteti rajonal, respektimi i së drejtës ndërkombëtare, siguria e lundrimit detar dhe nevoja për uljen e tensioneve dhe zgjidhje paqësore. /mesazhi