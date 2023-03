ARAMCO Saudite me fitime gati 50% me të mëdha gjatë 2022 – VIDEO

Në vitin 2021, fitimi total neto i Saudi Aramco ishte 412.4 miliardë SR (Rijal).

Firma e bazuar në Riad raportoi gjithashtu të ardhur totale të përgjithshme prej 622.63 miliardë SR në 2022, 48.15 përqind më shumë krahasuar me 2021.

Duke komentuar rezultatet financiare, Presidenti dhe CEO i Aramco Amin H Nasser tha: “Aramco dha një performancë financiare rekorde në vitin 2022, pasi çmimet e naftës u forcuan për shkak të rritjes së kërkesës në mbarë botën. Ne gjithashtu vazhduam të fokusohemi në strategjinë tonë afatgjatë, duke ndërtuar kapacitete dhe aftësi në të gjithë zinxhirin e vlerës me synimin për të adresuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e energjisë”.

Fitimi i Aramcos pason raporte të ngjashme në shkurt nga homologët ndërkombëtarë BP, Shell, Exxon Mobil dhe Chevron, të cilat kanë shënuar kryesisht fitime rekord për vitin e kaluar.

Saudi Aramco zyrtarisht Saudi Arabian Oil Group (ish-Kompania Arabo-Amerikane e Naftës) ose thjesht Aramco, është një kompani publike e naftës dhe gazit natyror në Arabinë Saudite me bazë në Dhahran. Që nga viti 2022, ajo është një nga kompanitë më të mëdha në botë për nga të ardhurat. /mesazhi

#aramco’s strong 2022 full-year financial results achieve record net income as we continue to expand on oil and gas while investing in lower-carbon solutionshttps://t.co/rpq8BTOeH8#AramcoResults pic.twitter.com/2zgMdH9W5I

— aramco (@aramco) March 12, 2023