Argjentinë, protestë “në mbrojtje të drejtësisë”

Pas protestës së kundër Gjykatës së Lartë nga qarqet e afërta me qeverinë në Argjentinë më 1 shkurt, mbështetësit e opozitës zhvilluan një demonstratë për “në mbrojtje të drejtësisë” për të mbështetur anëtarët e Gjykatës, raporton Anadolu Agency (AA).

Qindra njerëz u mblodhën para Pallatit të Drejtësisë në kryeqytetin Buenos Aires për të mbrojtur pavarësinë e gjyqësorit dhe për të protestuar kundër protestës së organizuar nga mbështetësit e qeverisë.

Në demonstratën e organizuar me thirrje të profesorëve të drejtësisë, u protestua kundër qeverisë dhe veçanërisht nënpresidentes Cristina Kirchner.

Grupi, i cili brohoriti slogane kundër qeverisë, dënoi presionin politik mbi gjyqësorin dhe shënjestrimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë.

Ligjvënësit e opozitës si Jose Luis Espert dhe Ricardo Lopez Murphy gjithashtu morën pjesë në demonstratë.

Ndryshe, më 1 shkurt, qarqe të afërta me qeverinë argjentinase, veçanërisht nënpresidentja Cristina Kirchner, organizuan një protestë kundër Gjykatës së Lartë dhe kërkuan “demokratizimin e gjyqësorit”, me argumentin se anëtarët e Gjykatës së Lartë po vepronin me motive politike. /aa