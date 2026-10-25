Ari humbet vlerë në tregjet ndërkombëtare, investitorët shqetësohen për inflacionin

Çmimet e arit ranë të premten, duke iu afruar niveleve të tyre më të ulëta në gati tre muaj, pasi një shitje masive e aksioneve të teknologjisë dhe shqetësimet për inflacionin të nxitura nga rritja e çmimeve të naftës ndikuan në kërkesë.
Ari u tregtua me 4.015.63 dollarë për ons, duke rënë me 9,19 dollarë, ose 0,23 për qind që nga ora 06:30 GMT. Metali i çmuar ka rënë me 6,08 për qind gjatë muajit të kaluar dhe 2,36 për qind gjatë vitit të kaluar.
Rënia erdhi ndërsa humbjet në aksionet e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale i shtynë investitorët të shesin metale të çmuara për të mbuluar humbjet diku tjetër në portofolet e tyre.
Shqetësimet për koston e investimeve në AI u intensifikuan pasi Meta Platforms përshkroi planet për të rritur shpenzimet kapitale, duke rritur frikën se kompanitë e teknologjisë mund të marrin borxh shtesë për të financuar zgjerimin e tyre.
Çmimet në rritje të naftës gjithashtu ushtruan presion mbi arin duke rritur shqetësimet për inflacionin dhe duke përforcuar pritjet se normat e interesit mund të mbeten të larta për më gjatë.
Normat më të larta të interesit zakonisht zvogëlojnë tërheqjen e arit, i cili nuk paguan interes, në krahasim me asetet që mbartin interes.
Megjithatë, pasiguria mbi qëndrueshmërinë e investimeve në inteligjencën artificiale, një kontribuues kyç në rritjen ekonomike të SHBA-ve, i shtyu tregjet të ulnin pritjet për rritje të mëtejshme të normave të interesit të Rezervës Federale, duke ofruar njëfarë mbështetjeje për metalet e çmuara. /tema