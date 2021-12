Armenia është gati për përfaqësues të posaçëm për normalizimin e marrëdhënieve me Turqinë

Armenia do të emërojë një përfaqësues të posaçëm për normalizimin e marrëdhënieve me Turqinë.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Armenisë, Vaan Unanyan njoftoi se administrata e Erevanit do të emërojë një përfaqësues special për të normalizuar marrëdhëniet me Turqinë.

Në një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Unanyan vlerësoi deklaratën e ministrit të Jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavusoglu në lidhje me emërimin e një përfaqësuesi special për Armeninë.

Duke theksuar se vendi i tij është i gatshëm për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Turqinë pa parakushte, Unanyan konfirmoi se pala armene do të emërojë një përfaqësues special për të nisur dialogun.

Ministri i Punëve të Jashtme, Mevlut Çavusoglu në fjalimin e mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë (TBMM) për buxhetin e Ministrisë, duke thënë se do të emërojnë një përfaqësues special, jo një ambasador për Armeninë, vijoi me fjalët: Azerbajxhani tha gjithashtu se kjo është jashtëzakonisht e saktë. “Ne koordinojmë çdo çështje me Azerbajxhanin, flasim, vendosim bashkë me ta. Nëse Armenia merr mësime nga këto ngjarje të fundit dhe preferon paqen dhe qetësinë, mund të hapet edhe një ambasadë. Ne do të vendosim së bashku me Azerbajxhanin për këtë çështje.” /trt