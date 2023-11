Arrestohet një burrë në Gjakovë, dyshohet se dhunoi seksualisht një femër

Është arrestuar një person një Gjakovë, pasi dyshohet se e kishte dhunuar një femër më 12 të këtij muaji.

Viktima ka pranuar tretman mjekësorë, ndërsa i dyshuari me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

DHUNIM

Gjakovë 12.11.2023, 18:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se kishte kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës femër kosovare. Viktima ka pranuar tretman mjekësor dhe në konsultim me prokurorin do të dërgohet për ekzaminim mjekësor në mjekësi ligjore, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.