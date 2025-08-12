Arrestohet një i dyshuar për posedim të kokainës, i sekuestrohet drogë në vlerë rreth 300 mijë euro

Policia e Kosovës ka njoftuar se pas një operacioni të e Njësisë Rajonale për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Prizren, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren kanë arrestuar një person H.K i dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale të lidhur me substanca narkotike.
Policia ka bërë të ditur se të dyshuarit i janë sekuestruar sasi të narkotikëve velera e të cilit në tregun ilegal mundë të jetë treqind mijë euro.
“Gjatë kontrollit të realizuar në dy lokacione me urdhër të prokurorit kompetent, në njërën nga lokacionet janë gjetur dhe sekuestruar si prova materiale: Substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë, me peshë totale 4 kg e 440 gram;Dy (2) peshore elektronike;Të holla (para) në vlerë prej 260 euro;Një (1) pajisje për vakumim të qeseve plastike;Një (1) motoçikletë PIAGGIO VESPA;Një (1) telefon mobil iPhone 15 Pro Max;Një (1) skalper;Sasi e konsiderueshme e qeseve plastike për paketim. Sipas vlerësimeve, sasia e sekuestruar e substancës narkotike, në tregun ilegal, mund të kapë vlerën deri në 300,000 (treqind mijë) euro”, thuhet në komunikatën e policisë..
I dyshuari është shoqëruar në Polici, ku është intervistuar në prani të avokatit të caktuar sipas detyrës zyrtare. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit të shtetit, i njëjti është ndaluar për 48 orë.
Hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar nga ana e Njësisë së antidrogës në Prizren në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren.