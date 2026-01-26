Artistët e rinj palestinezë pikturojnë grafite shpresëdhënëse mes rrënojave të Gazës

Një grup artistësh të rinj palestinezë krijojnë grafite të fuqishme në muret e Universitetit Al-Azhar në qytetin e Gazës për të nxjerrë në pah lidhjen e thellë të popullit me tokën e tyre, rezistencën e palëkundur dhe vendosmërinë e palëkundur pavarësisht sulmeve të vazhdueshme izraelite në qytetin e Gazës, raporton Anadolu.
Murali i madh i titulluar “Nga Rrënojat në Jetë” përshkruan simbole të rilindjes dhe qëndrueshmërisë që dalin nga shkatërrimi, duke përcjellë mesazh të fortë se jeta mund të kthehet në normalitet edhe pas shkatërrimit të përhapur.
Përmes artit të tyre, piktorët e rinj transformojnë muret e dëmtuara të universitetit në një kanavacë shprese, duke frymëzuar komunitetin të mbajë ëndrrat e rimëkëmbjes dhe rindërtimit mes vështirësive të vazhdueshme.