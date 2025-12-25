Artistja e re nga Gaza ka filluar të pikturojë vetëm “shkatërrim dhe gjak” që nga sulmet izraelite

Sara Abu Sade, një piktore 15-vjeçare që jeton në një kamp refugjatësh në qytetin e Gazës, tha se “pikturat që përshkruajnë lumturinë” që ajo krijonte para sulmeve izraelite, tashmë janë shndërruar vetëm në shkatërrim, gjak dhe vdekje, raporton Anadolu.
Veprat e piktorëve nga Gaza hedhin dritë mbi vuajtjet sociale që po përjetohen. Piktorët përpiqen ta bëjnë zërin e komunitetit, pjesë e të cilit janë, të dëgjohet nga bota përmes furçave të tyre.
Sara, një banore e qytetit Beit Lahia që ka emigruar në qytetin e Gazës, mban përgjegjësinë për ta bërë zërin e popullit të saj të dëgjohet në botë, pavarësisht moshës së saj të re.
Sara thotë se para sulmeve izraelite krijonte piktura të bukura që përfaqësonin jetën e tyre, por këto piktura ndryshuan pas sulmeve.
– Pikturat e kohërave të mira u shndërruan në piktura të trishtueshme
Sara tha se në pikturat e saj merr frymëzim nga situata në të cilën jetojnë në Gaza. “Tani të gjitha pikturat e mia janë të përbëra nga shkatërrimi, gjaku dhe dëshmorët. Të gjitha pikturat e mia pasqyrojnë një realitet të dhimbshëm”, thotë Sara.
Ajo u shpreh se i krijon pikturat e saj të frymëzuara nga situata dhe skenat që ka parë që nga fillimi i gjenocidit dhe se nuk mund të pikturojë më pamje të gëzueshme siç bënte më parë.
Artistja e re palestineze tregon se gjatë kohërave të zisë ekstreme, pikturoi “një grua që mbante një thes me miell në shpinë drejt një pike shpërndarjeje ndihmash”, “një anije” kur flotilja Sumud u nis me anije dhe “kthimin e personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre” pas armëpushimit.
Sara vuri në dukje se pikturat e saj të vjetra janë shkatërruar së bashku me shtëpinë e tyre të bombarduar dhe se ajo filloi të pikturonte në kushte të vështira gjatë sulmeve, duke pikturuar në tenda, dru dhe pëlhurë, dhe duke përdorur si bojë qymyr druri të mbetur nga zjarret.
– Ëndrra e saj është të pikturojë përsëri pamje të ditëve më të mira
Më tej Sara thotë se kur pikturon pamjen e “atyre që kthehen në shtëpi” ëndërron kthimin e saj në shtëpi, por se nuk mund të arrijnë në shtëpinë e tyre, e cila ndodhet brenda “Vijës së Verdhë” dhe e cila është në gjendje të shembur.
Sara thekson se gjithçka në jetën e saj, përfshirë shtëpinë, ëndrrat, psikologjinë dhe pikturat, është shkatërruar ndërsa ëndrrën e saj si artiste e re e përshkroi duke thënë:
“Dua të pikturoj përsëri piktura të bukura, siç bëja më parë. Nuk dua të pikturoj shkatërrim dhe gjak. Po përpiqem ta bëj zërin tim të dëgjohet në botë përmes pikturave të mia. Dua që dhimbja që po përjetojmë të arrijë tek ata, por për fat të keq, bota ka mbyllur sytë ndaj gjithçkaje”.
Ajo thotë se dëshiron të kthehet në jetën e saj të vjetër. “Nëse gjërat vazhdojnë kështu, Gaza nuk do të kthehet kurrë në gjendjen e mëparshme dhe unë nuk do të jem në gjendje të realizojë ëndrrat e mia. Prandaj dëshiroj të largohem nga Gaza”, shtoi artistja e re palestineze, Sara Abu Sade.