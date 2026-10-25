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As policia nuk i shpëton luksit në Dubai, në rrugë del Lamborghini me 907 kuaj fuqi

Policia e Dubait ka pasuruar flotën e saj të famshme të makinave luksoze me një tjetër supermakinë: Lamborghini Temerario, e cila do të përdoret në bashkëpunim me Lamborghini Abu Dhabi dhe Dubai.

Përveç performancës së lartë, automjeti synon të rrisë praninë e policisë në zonat turistike dhe të forcojë kontaktin me banorët dhe vizitorët e qytetit.

Makina e re i bashkohet flotës së veçantë të policisë së Dubait, e cila është kthyer në një atraksion më vete për turistët dhe kontribuon në imazhin e qytetit si një destinacion luksi, sigurie dhe teknologjie të avancuar.

Saeed Al Hajri, drejtor i Departamentit të Hetimeve Kriminale në Dubai, tha se shtimi i automjetit pasqyron përpjekjet e qytetit për të kombinuar sigurinë me shërbimin ndaj komunitetit.

Edhe koloneli Mohammad Abdulrahman Abdulwahid, drejtues i Policisë Turistike, theksoi rëndësinë e automjeteve moderne dhe bashkëpunimit me sektorin privat. Makinat patrulluese përdoren kryesisht në zonat e frekuentuara dhe destinacionet më të njohura turistike.

Lamborghini Temerario dallohet për dizajnin sportiv, teknologjinë e avancuar dhe sistemin e fuqisë hibride.

Supermakina kombinon një motor të ri V8 me vëllim 4.0 litra, me dy turbina, me tre motorë elektrikë. Së bashku, ata prodhojnë 907 kuaj fuqi, duke i mundësuar automjetit të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h për vetëm 2,7 sekonda.

Me këtë performancë, Temerario bëhet një tjetër element i spikatur i flotës së policisë së Dubait, e cila përfshin disa prej makinave sportive më të njohura në botë.

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