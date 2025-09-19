Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miraton rezolutën që i lejon presidentit palestinez të mbajë fjalim përmes videos

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi sot me shumicë dërrmuese një rezolutë që i mundëson presidentit palestinez Mahmoud Abbas të mbajë fjalimin e tij para udhëheqësve botërorë gjatë Debatit të Përgjithshëm të nivelit të lartë javën e ardhshme nëpërmjet një deklarate të pararegjistruar me video, transmeton Anadolu.
Masa, që ka të bëjë me pjesëmarrjen e Shtetit të Palestinës në sesionin e 80-të të Asamblesë, u miratua me 145 vota pro, gjashtë abstenime dhe pesë kundër, përfshirë SHBA-në dhe Izraelin.
Ky veprim vjen pas vendimit të Washingtonit për të mohuar dhe revokuar vizat për Abbasin dhe zyrtarët e lartë të Autoritetit Palestinez, duke i ndaluar ata në mënyrë efektive të udhëtojnë në New York për takimin vjetor të OKB-së.
Masa e SHBA-së erdhi pasi disa vende, si Mbretëria e Bashkuar, Franca, Australia dhe Kanadaja, njoftuan plane për të njohur zyrtarisht Shtetin e Palestinës gjatë takimeve të ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, duke u bashkuar me 147 vendet që tashmë e kanë bërë këtë.
Ambasadori palestinez Riyad Mansour, pas votimit, falënderoi vendet që mbështetën masën, duke e quajtur atë një “qëndrim të qartë kristal” se vendi pritës duhet të respektojë detyrimet e tij sipas Marrëveshjes mbi Selinë e OKB-së.
Ai tha se mohimi i vizave ishte “abuzim i autoritetit dhe ndëshkim për Shtetin e Palestinës që nuk duhet të ndodhë”. Mansour shtoi se Palestina nuk do të heq dorë nga “asnjë centimetër” në të drejtën e saj për të marrë pjesë plotësisht në OKB.