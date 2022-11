“Asgjë nuk mund të zëvendësojë humbjen e një djali”, Putini u thotë nënave të ushtarëve rusë

Presidenti rus Vladimir Putin u takua me nënat e ushtarëve rusë që luftojnë në Ukrainë të premten, duke shënuar Ditën Kombëtare të Nënës.

Duke folur me gratë në Novo-Ogaryovo, në rezidencën e tij zyrtare në periferi të Moskës, Putin tha se ai ndau dhimbjen e humbjes me ata që kishin humbur një fëmijë dhe i kërkoi që të mos u besonin të ashtuquajturave “lajme të rreme” dhe “gënjeshtra”. ”

“Dua ta dini se unë personalisht, si dhe e gjithë lidershipi i vendit, të gjithë e ndajmë këtë dhimbje. Ne e kuptojmë se asgjë nuk mund të zëvendësojë humbjen e një djali, një fëmije”, tha Putin.

“Jeta është më e ndërlikuar dhe e larmishme sesa ajo që shfaqet në ekranet televizive apo në internet. Nuk mund të besoni asgjë atje. Ka shumë fake [lajme], mashtrime, gënjeshtra. Ka shumë sulme informacioni”, tha ai.

Putin vazhdoi duke thënë se ai kishte folur personalisht në telefon me disa ushtarakë, duke i quajtur ata të vijës së parë “heronj”.

“Kam folur drejtpërdrejt me djemtë në telefon, në çdo rast kam folur me ata që më kanë befasuar me humorin, me qëndrimin ndaj detyrës”, tha ai.

“Kjo më jep çdo arsye për të thënë se ata janë heronj”, shtoi Putin.

Saktësisht sa ushtarë rusë janë vrarë ose plagosur në Ukrainë mbetet e panjohur për të gjithë, përveç disave brenda Kremlinit, dhe vlerësimet e SHBA-së dhe NATO-s kanë qenë dukshëm më të larta se parashikimet e ministrisë ruse të mbrojtjes. Pentagoni tha në gusht se besonte se rreth 80,000 rusë ishin të vdekur ose të plagosur.

Këshilli i Nënave dhe Grave [të ushtarëve rusë], një nga grupet më të njohura që mbrojnë ushtarët, tha në një postim në Telegram të premten se ata nuk ishin ftuar në takim.

