​ASK: Inflacioni vjetor në Kosovë arrin 6 për qind, transporti dhe energjia me rritjen më të madhe

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) për muajin qershor 2026, sipas të cilit inflacioni vjetor ka arritur në 6.0 për qind, ndërsa në baza mujore është regjistruar një rënie prej 0.1 për qind.
Sipas ASK-së, rritja vjetore e çmimeve është ndikuar kryesisht nga shtrenjtimi i transportit me 13.7 për qind, strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse me 11.1 për qind, pijeve alkoolike, duhanit dhe narkotikëve me 5.1 për qind, restoranteve dhe shërbimeve të akomodimit me 4.5 për qind, si dhe shëndetësisë me 4.1 për qind.
Rritje të çmimeve janë regjistruar edhe te ushqimet dhe pijet joalkoolike me 3.9 për qind, kujdesi personal dhe shërbimet e ndryshme me 3.2 për qind, mobiljet dhe pajisjet shtëpiake me 3.0 për qind, veshjet dhe këpucët me 2.3 për qind, rekreacioni, sporti dhe kultura me 2.0 për qind, si dhe informacioni dhe komunikimi me 0.2 për qind.
Në anën tjetër, ulje vjetore e çmimeve është regjistruar vetëm te shërbimet arsimore, me 0.6 për qind.
Krahasuar me muajin maj, indeksi i çmimeve të konsumit ka shënuar rënie mesatare prej 0.1 për qind. Kjo është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve të ushqimeve dhe pijeve joalkoolike me 0.6 për qind, si dhe e strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve djegëse me 0.3 për qind.
Ndërkohë, në baza mujore janë shënuar rritje të çmimeve në rekreacion, sport dhe kulturë (0.8 për qind), shërbimet arsimore (0.5 për qind), kujdesi personal dhe shërbimet e ndryshme (0.4 për qind), transporti (0.3 për qind), pije alkoolike, duhani dhe narkotikët (0.2 për qind), mobiljet dhe pajisjet shtëpiake (0.2 për qind), restorantet dhe shërbimet e akomodimit (0.2 për qind), veshjet dhe këpucët (0.1 për qind), si dhe shëndetësia (0.1 për qind).
ASK njofton se publikimi është realizuar duke zbatuar klasifikimin e ri COICOP 2018, me vit bazë 2025 = 100 dhe metodologji të përditësuar.