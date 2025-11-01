“Asnjë mëshirë”: Ushtari nga Sudani rrëfen shpëtimin nga masakrat e RSF në El‑Fasher

Ushtari sudanez, Abubakr Ahmed, ka treguar për përvojën e tij të tmerrshme gjatë sulmit të forcave paramilitare RSF në qytetin El-Fasher, në verilindje të Sudanit. Ai tha për Al Jazeera se gjatë mbrojtjes së qytetit ka kaluar 550 ditë në rezistencë ndaj RSF-së, duke u përballur me rrezik të vazhdueshëm për jetën.
Ahmed përshkroi pamje tronditëse të civilëve të vrarë dhe trupave të lënë në rrugë, duke theksuar se dhuna ishte e papërshkrueshme dhe se qyteti ra më 26 tetor pas një sulmi të ashpër. Ai tha se gjatë tërheqjes dhe përpjekjes për të shpëtuar jetën, shumë ushtarë dhe civilë pësuan plagë dhe humbën jetën, ndërsa forcat e RSF-së qëllonin pa dallim ndaj gjithkujt që gjenin përpara.
Rrëfimi i tij nënvizon gjendjen dramatike humanitare në El-Fasher, ku civilët dhe mbrojtësit lokalë përballen me dhunë, frikë dhe shkatërrim të infrastrukturës, duke nxjerrë në pah sfidat e jashtëzakonshme me të cilat po përballet popullsia e qytetit pas përplasjes së armatosur. /mesazhi