Asnjë shenjë e hyrjes së ndihmave në Gaza sot, pavarësisht miratimit të Izraelit

Pavarësisht se Kombet e Bashkuara kanë marrë miratimin e Izraelit për të lejuar hyrjen e 100 kamionëve me ndihma humanitare në Rripin e Gazës, deri më tani nuk ka pasur asnjë shenjë të hyrjes së tyre, sipas raportimeve nga terreni. Gazetari i Al Jazeera-s, Tareq Abu Azzoum, duke raportuar nga Deir el-Balah në Gazën qendrore, theksoi se edhe nëse këta kamionë do të hynin, kjo do të përbënte vetëm një “pikë në oqeanin e nevojave” të banorëve të Gazës .

Kjo situatë vjen në një kohë kur kriza humanitare në Gaza po përkeqësohet ndjeshëm. Sipas të dhënave të fundit, më shumë se 53,000 palestinezë janë vrarë që nga tetori 2023, dhe Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se 14,000 foshnja janë në rrezik të vdekjes brenda 48 orëve nëse ndihma nuk arrin në kohë .

Ndërsa Izraeli ka lejuar hyrjen e ndihmave në parim, zbatimi në terren mbetet i ngadalshëm dhe i pasigurt. Organizatat humanitare vazhdojnë të kërkojnë qasje të pakufizuar dhe të sigurt për të shpërndarë ndihmat jetike për popullsinë e rrezikuar të Gazës. /mesazhi