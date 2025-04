Ata që duan të humbin peshë duhet të shmangin konsumimin e 4 llojeve të ushqimeve dhe pijeve në orët e vona të natës

Konsumimi i disa llojeve të ushqimeve dhe pijeve vonë gjatë natës mund të ndikojë ndjeshëm në objektivat tuaja për të humbur peshë. Ekspertët pajtohen se kur hamë është po aq e rëndësishme sa ajo që hamë.

Edhe pse është e rëndësishme të monitoroni marrjen e kalorive dhe të zgjidhni ushqime të pasura me lëndë ushqyese, është gjithashtu e dobishme t’i kushtoni vëmendje llojeve të ushqimeve që hamë para gjumit.

Këto lloj ushqimesh dhe pijesh, të cilat mund të mos jenë të këqija gjatë ditës, por nuk duhen tepruar apo konsumuar shpesh, mund të ndikojnë negativisht në peshë nëse konsumohen vonë natën.

Ushqime të yndyrshme dhe të skuqura

Ushqimet e yndyrshme dhe të skuqura janë të vështira për t’u tretur, gjë që mund të shkaktojë siklet, fryrje dhe dispepsi. Nëse hani ushqime të yndyrshme natën vonë, trupi juaj duhet të punojë shumë për të tretur ushqimin gjatë natës, gjë që mund të ngadalësojë metabolizmin tuaj dhe të zvogëlojë cilësinë e gjumit.

Këto ushqime përfshijnë ushqime të shpejta, mish të skuqur, patate të skuqura dhe ushqime të pasura me yndyrna të këqija, si patatinat dhe krisurat. Përveçse janë të larta në kalori, këto vakte mund të shkaktojnë urth dhe gjumë të dobët. Nëse jeni të uritur natën vonë, zgjidhni një vakt më të lehtë të pasur me fibra dhe proteina, si fruta ose kos, të cilat treten më shpejt dhe nuk do të rëndojnë sistemin tuaj të tretjes.

Ëmbëlsirat dhe ushqimet me përmbajtje të lartë të sheqerit

Ëmbëlsirat dhe ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri rrisin shpejt nivelet e sheqerit në gjak, gjë që mund të shkaktojë rënie të menjëhershme të energjisë dhe ndjenjën e urisë menjëherë pas konsumimit. Konsumimi i vonuar i këtyre ushqimeve mund të shkaktojë edhe një rritje të insulinës, e cila shoqërohet me ruajtjen e yndyrës, veçanërisht në zonën e barkut.

Çokollata, ëmbëlsira, biskotat, ëmbëlsuesit, pijet e gazuara dhe produktet e tjera të pasura me sheqer duhet të shmangen, veçanërisht në mbrëmje. Këto ushqime rrisin marrjen e kalorive, por nuk japin një ndjenjë afatgjatë të ngopjes. Në vend të ëmbëlsirave, provoni fruta si luleshtrydhet ose boronicat, të cilat përmbajnë sheqerna natyrale dhe fibra, në mënyrë që të treten më lehtë dhe të mos ju shtojnë oreksin për më shumë ushqim.

Bukë e bardhë dhe produkte të rafinuara të grurit

Produktet e rafinuara të drithërave, të tilla si buka e bardhë dhe makaronat, rrisin shpejt nivelet e sheqerit në gjak dhe shkaktojnë një rënie të shpejtë të energjisë. Karbohidratet e shpejta nuk treten lehtë, gjë që mund të çojë në uri të papritur para se të bini në gjumë, gjë që mund të ndërhyjë në gjumin e qetë.

Buka e bardhë, pica, lloje të ndryshme biskotash, snacks dhe makarona të bëra nga mielli i bardhë përmbajnë një përqindje të lartë të karbohidrateve të rafinuara. Këto ushqime shndërrohen shpejt në sheqer në gjak, duke rritur marrjen e kalorive pa vlera ushqyese. Kur ndiheni të uritur në mbrëmje dhe dëshironi të ngopeni, zgjidhni drithërat, si buka e grurit, quinoa ose orizi i zi. Këto ushqime përmbajnë fibra, të cilat ngadalësojnë tretjen dhe ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të energjisë.

Kafe dhe pije me kafeinë

Kafeina stimulon sistemin nervor, gjë që mund ta bëjë të vështirë relaksimin para gjumit. Pirja e kafesë ose e pijeve me kafeinë vonë natën mund të ndërhyjë në aftësinë tuaj për të fjetur dhe të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit. Për më tepër, kafeja mund të shkaktojë urth, veçanërisht tek ata që janë të prirur për dispepsi.

Kafeja, pijet energjike, çaji (përveç bimor) dhe pijet e gazuara që përmbajnë kafeinë duhet të shmangen të paktën katër deri në gjashtë orë para gjumit. Ata që pëlqejnë të pinë diçka para gjumit mund të provojnë çaj jeshil ose çajra bimorë si kamomili, të cilët kanë një efekt qetësues dhe nxisin gjumë të qetë.