Audi rifreskoi Q4 e-tron: Më shumë fuqi, pajisje më të mira dhe karikim më të shpejtë

Modeli Y i Tesla-s pushtoi tregun botëror të SUV-ve elektrike dhe si përgjigje, Audi prezantoi modelin e rifreskuar Q4-e-tron, duke i dhënë SUV-it elektrik dhe Sportback më shumë fuqi, karikim më të shpejtë dhe pajisje më të mira.

Falë motorit PSM në boshtin e pasmë, Audi Q4 45 e-tron zhvillon 282 kuaj/fuqi dhe përshpejton nga 0 në 100 km/h për 6.7 sekonda, ndërsa versioni me katër rrota Quattro e kryen këtë detyrë një të dhjetën më shpejt. Në krye të gamës është Q4 55 e-tron Quattro, i cili jep 335 kuaj/fuqi dhe arrin 100 metra për 5.4 sekonda.

Këto shifra tregojnë se versioni me katër rrota nuk ka përshpejtim dramatikisht më të mirë në krahasim me versionin që tërheq me dy rrota me të njëjtën fuqi, por ndryshimi duhet të jetë në kohën e karikimit. Të gjitha modelet e Audi Q4 kanë të njëjtën bateri 77 kWh, por versioni me rrota të pasme ende mbështet karikim 125 kW, ndërsa modelet Quattro mund të marrin 175 kW dhe të ngarkojnë baterinë nga 10 në 80 për qind kapacitet në 28 minuta.

Q4 45 e-tron me dy rrota është më i ngadalshëm në karikim, por ofron një distancë më të gjatë pasi mund të përshkojë deri në 562 kilometra (WLTP), modeli i mëparshëm Q4 40 e-tron mund të përshkojë 517 kilometra.

Të gjitha versionet e Q4 e-tron ndajnë një gjenerator tingulli që krijon zhurmë të sintetizuar brenda dhe jashtë, por mund të fiket.

Modeli i ri është ulur me 15 mm dhe ofron pajisje standarde më të gjera që përfshijnë ulëset e përparme me ngrohje dhe një derë elektrike të pasme në çdo model. Gjithashtu, pjesë e pajisjes është edhe MMI Navigation, si dhe ekziston edhe opsioni i ndihmës gjatë ndryshimit të korsisë së rrugës, i cili kontrollohet duke prekur levën e sinjalit të kthesës.

Asnjë nga këto nuk e dallon modelin e ri nga ai i vjetër, kështu që ndoshta një opsion më i mirë është një model nga linja e re Edition S. I disponueshëm në ngjyrat gri Pebble, Glacier White Metallic ose Mythos Black Metallic, Q4 më sportiv përmban rrota bronzi 21 inç që përputhen me logon e Audi në shtyllën e pasme.

Tremujori i katërt aktual është treguar popullor dhe ka shënuar një rritje prej 51 për qind në shitje në gjashtë muajt e parë të këtij viti. Përmirësimet e Audi për vitin 2024 ka të ngjarë të rezultojnë në rritje të kërkesës. Gjiganti gjerman është i gatshëm për këtë pasi përveç fabrikës në Zwickau në Gjermani, ky model në fund të vitit do të prodhohet edhe në Bruksel të Belgjikës.