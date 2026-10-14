Australi, gjykata rrëzon urdhrin për trashëgiminë aborigjene që bllokon minierën e arit miliarda dollarëshe

Një gjykatë australiane ka anuluar një urdhër të qeverisë që mbron një zonë të trashëgimisë aborigjene që kishte ndaluar një projekt të minierës së arit me vlerë miliarda dollarësh në Uellsin e Ri Jugor, duke vendosur se vendimi ishte ligjërisht i pavlefshëm, transmeton Anadolu.
Gjykata Federale vendosi në favor të kompanisë minerare “Regis Resources”, e cila kundërshtoi një urdhër mbrojtjeje të vitit 2024 që mbulonte 400 hektarë të projektit të saj McPhillamys Gold pranë Blayney, raportoi sot Korporata Australiane e Transmetimeve (ABC).
Urdhri, i lëshuar nga ministrja e atëhershme e Mjedisit, Tanya Plibersek, parandaloi ndërtimin e një dige të mbeturinave të destinuara për të ruajtur mbetjet e minierave, duke e bërë projektin financiarisht të paqëndrueshëm, sipas kompanisë.
Gjyqtari James Stellios vendosi se kërkesat procedurale nuk ishin ndjekur kur shqyrtohej një aplikim për mbrojtjen e trashëgimisë aborigjene që përfshin një zonë të rëndësishme kulturore të lidhur me komunitetin Wiradyuri.
Aplikimi origjinal, i paraqitur në vitin 2020 nga e moshuara e fisit Wiradyuri, Aunty Nyree Reynolds, kërkonte mbrojtje për një zonë të lidhur me tregimin “Blue Banded Bee Dreaming”. Stellios theksoi se vendimi kishte të bënte me gabimet procedurale dhe jo me meritat e pretendimeve të trashëgimisë aborigjene.
Çështja do t’i kthehet ministrit të Mjedisit, Murray Watt për rishqyrtim.
Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese tha se qeveria po shqyrtonte gjykimin ndërsa Watt premtoi angazhim të vazhdueshëm me komunitetet indigjene dhe industrinë. “Regis Resources” e mirëpriti vendimin, duke e përshkruar atë si një hap të rëndësishëm drejt ringjalljes së një prej projekteve më të mëdha të arit të pazhvilluar në Australi.