Australianët dhe kanadezët preferojnë automjetet elektrike, amerikanët ende me benzinë

Pyetja ishte nëse konsumatorët preferonin të zotëronin një automjet SUS apo një makinë elektrike me të njëjtin çmim.

Një studim nga faqja australiane e krahasimit të sigurimeve Compare the Market zbuloi se banorët e Shteteve të Bashkuara ende preferojnë automjetet me lëndë djegëse fosile mbi veturat elektrike, ndërsa konsumatorët në Australi dhe Kanada preferojnë automjetet elektrike.

Studimi filloi duke pyetur konsumatorët nëse më mirë do të kishin një automjet SUS ose një veturë elektrike me të njëjtin çmim. Pothuajse 53 për qind e blerësve amerikanë thanë se do të preferonin një automjet tradicional në krahasim me 34 për qind që preferojnë një EV. Të tjerët nuk kishin asnjë preferencë.

Kjo është në kontrast me Australinë, ku 50.8 për qind thanë se do të preferonin një EV dhe Kanadanë, ku 51.4 për qind e të anketuarve thanë se do të preferonin një EV.

Cili është qëndrimi juaj? Do të blinit më mirë një veturë elektrike apo një makinë me motor SUS, nëse do të kishin të njëjtin çmim?

Është interesante se amerikanët kanë më shumë gjasa të favorizojnë një EV nëse synojnë të shpenzojnë më shumë para për një veturë. Studimi zbuloi se ka dy herë më shumë njerëz që do të shpenzonin mbi 65 mijë dollarë për një EV sesa ata që do të shpenzonin të njëjtën shumë për një automjet tradicional.

Nga ana tjetër, 32.5 për qind e amerikanëve do të ishin të gatshëm të shpenzonin jo më shumë se 25 mijë dollarë për një automjet elektrik, që do të thotë se aktualisht nuk ka asnjë EV brenda buxhetit të tyre në SHBA.

20.9 për qind e tyre gjithashtu nuk do të ishin të gatshëm të shpenzonin më shumë se 35 mijë dollarë për një EV.