Austri, policia heton të shtënat me armë zjarri që shënjestruan xhaminë shqiptare

Policia austriake po heton një seri incidentesh me armë zjarri në qytetin Hollabrunn, pasi pati të shtëna ndaj xhamisë shqiptare, një zyre lokale të Partisë së Gjelbër dhe një makine të parkuar, thanë autoritetet të hënën, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i policisë, Johann Baumschlager tha se pati një të shtënë me armë zjarri ndaj xhamisë se Shoqatës së Muslimanëve Shqiptarë rreth mesnatës të dielën. Transmetuesi publik austriak ORF raportoi se predha shpoi kornizën e derës së hyrjes, kaloi nëpër një dhomë të brendshme dhe një dritare me xham të dyfishtë dhe u gjet më vonë në oborrin e brendshëm.
Askush nuk u lëndua ndërsa policia tha se askush nuk ishte në xhami në kohën e të shtënave. Po atë natë, një makinë e parkuar rreth 1.5 kilometra nga xhamia u godit nga të shtënat, me një predhë të gjetur, tha policia.
Veçmas, u raportuan dy të shtëna të tjera në zyrën e Partisë së Gjelbër në Hollabrunn. Policia tha se këto të shtëna mund të jenë qëlluar diku midis të premtes dhe të hënës.
Zyra Shtetërore e Austrisë për Mbrojtjen e Kushtetutës dhe Kundër Terrorizmit ka marrë përsipër hetimin. Baumschlager tha se hetuesit kanë pista fillestare, por nuk pranoi të japë detaje për arsye taktike.
Policia po shqyrton nëse incidentet janë të lidhura dhe nëse ato ishin të motivuara nga faktorë fetarë apo politikë. Predhat e gjetura do t’i nënshtrohen analizës mjeko-ligjore për të përcaktuar nëse janë qëlluar nga e njëjta armë.
Autoritetet thanë se patrullat e policisë janë shtuar në Hollabrunn dhe i kërkuan publikut të raportojë çdo aktivitet të dyshimtë, veçanërisht gjatë natës së të shtënave në xhami.
Përfaqësuesit e Partisë së Gjelbër dënuan atë që e përshkruan si dhunë politike ndërsa komuniteti musliman shqiptar denoncoi të shtënat në xhami dhe bëri thirrje për përmbajtje, duke i nxitur politikanët dhe publikun të shmangin nxitjen ose gjuhën e urrejtjes kundër institucioneve fetare dhe anëtarëve të tyre.