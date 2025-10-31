Aktivistët organizojnë protestë në plazh kundër Netanyahut pranë ambasadës së SHBA-së në Izrael

Një grup aktivistësh u mblodhën në plazhin përballë Ambasadës së SHBA-së në Izrael për të protestuar kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu, raporton Anadolu.
Protestuesit krijuan vizatime që portretizonin Netanyahun dhe shkruan në rërë “Je i pushuar nga puna!”, duke i kërkuar presidentit amerikan Donald Trump të ushtrojë presion për shkarkimin e udhëheqësit izraelit nga detyra.
Forcat izraelite kanë vrarë 211 persona që kur një armëpushim hyri në fuqi në fillim të këtij muaji, sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë.
Që nga e marta, sulmet izraelite në të gjithë Gazën kanë vrarë të paktën 104 persona, përfshirë 46 fëmijë dhe 20 gra. Sulmet kanë plagosur 253 të tjerë, përfshirë 78 fëmijë, sipas organizatës “Mjekët pa Kufij”, duke cituar ekipet e organizatës bamirëse mjekësore dhe ministrinë.
Izraeli ka vrarë më shumë se 68 mijë palestinezë në enklavë në më shumë se dy vjet sulmesh që filluan në tetor 2023. Një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit u arrit në fillim të këtij muaji, bazuar në një plan paqeje prej 20 pikash të propozuar nga presidenti Trump.
Megjithatë, Izraeli e ka shkelur armëpushimin disa herë, herën e fundit këtë javë.