Automobilat nuk janë si telefonat inteligjentë – ekranet në vetura mund të jenë më të rrezikshme se ngasja nën ndikimin e alkoolit

Ekranet me prekje në veturat moderne mund të përbëjnë rrezik serioz për sigurinë në trafik, pasi i shpërqendrojnë shoferët dhe ua largojnë vëmendjen nga rruga.
Sipas një hulumtimi të Qendrës së Teknologjisë të kompanisë së sigurimeve Allianz, në skenarët e testuar, shpërqendrimi nga ekranet digjitale ndikoi në sigurinë e ngasjes më shumë sesa prania e alkoolit në gjak.
Studimi, i prezantuar gjatë ngjarjes Allianz Motor Day 2026, analizoi më shumë se 34 mijë aksidente trafiku, si dhe rezultatet e testeve në simulatorë të ngasjes dhe të studimeve shkencore mbi shpërqendrimin e shoferëve.
Sipas gjetjeve, largimi i syve nga rruga për më shumë se dy sekonda lidhet me rritje të ndjeshme të rrezikut për aksident.
Problemi bëhet edhe më i madh kur funksionet bazë të veturës, si rregullimi i temperaturës dhe i radios, kontrollohen përmes ekraneve që kërkojnë disa prekje dhe navigim nëpër meny.
Në testet e realizuara në simulatorë, ndryshimi ishte veçanërisht i dukshëm në situatat që kërkonin reagim të shpejtë.
Në skenarin e frenimit të papritur në autostradë, përplasjet ndodhën në 18,2 për qind të rasteve kur shoferët ishin të përqendruar, ndërsa kjo përqindje u rrit në 54,3 për qind kur ata ishin të shpërqendruar.
Edhe në skenarin kur një fëmijë del papritur në rrugë, përplasjet u rritën nga 3,9 në 11,2 për qind. Në 39 për qind të rasteve të këtij skenari, shoferët e shpërqendruar nuk reaguan fare.
Hulumtuesit krahasuan rezultatet edhe me simulimet e ngasjes nën ndikimin e alkoolit, me përqendrim prej 0,8 promilësh në gjak.
Në të katër skenarët e testuar, shoferët e shpërqendruar patën rezultate më të dobëta. Megjithatë, këto rezultate u përkasin simulimeve specifike dhe nuk nënkuptojnë se çdo përdorim i ekranit është më i rrezikshëm se ngasja nën ndikimin e alkoolit.