Autoritetet e Floridës i kërkojnë gjykatës të bllokojë ChatGPT-në e OpenAI-t për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë

Autoritetet në Florida i kanë kërkuar një gjykate shtetërore të ndalojë OpenAI-n që të vazhdojë zhvillimin e ChatGPT-së derisa të vendosen masa mbrojtëse për të garantuar sigurinë e përdoruesve dhe të publikut të gjerë.
“Mos e quani të sigurt. Mos pretendoni se është njeri. Mos ua shisni fëmijëve”, tha Prokurori i Përgjithshëm i Floridës, James Uthmeier, në një deklaratë të publikuar në platformën X, ku njoftoi për çështjen gjyqësore të hënën.
Uthmeier, një republikan, ka shërbyer si shef i stafit për guvernatorin republikan të Floridës, Ron DeSantis.
Thirrja për rregullimin e ChatGPT-së dhe mjeteve të tjera të inteligjencës artificiale (IA) bie ndesh me qëndrimin e administratës së Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili ka shprehur rezerva ndaj idesë së vendosjes së masave mbrojtëse dhe i ka cilësuar paralajmërimet si “mashtrime”.
Uthmeier deklaroi se shteti po i kërkon Gjykatës së Qarkut të 10-të Gjyqësor të Floridës, në Qarkun Highlands, të ndërhyjë, veçanërisht duke u bazuar në paralajmërimet e fundit të CEO-s së OpenAI-t, Sam Altman, se IA-ja përbënte rrezik për publikun nëse nuk i nënshtrohej masave mbrojtëse.
Njerëzimi mund të “humbasë kontrollin mbi të ardhmen e IA-së”, u shpreh Altman javën e kaluar para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, së bashku me drejtuesit e kompanive rivale zhvilluese, Anthropic dhe Hugging Face, të cilët gjithashtu bënë thirrje që autoritetet të ndërhynin për të orientuar industrinë.
“Ne i kërkojmë gjykatës të bëjë atë që OpenAI nuk do ta bëjë vetë: të mbrojë familjet e Floridës”, tha Uthmeier.
Kërkesa nga Florida pason një padi që shteti ngriti më herët gjatë këtij viti lidhur me ndikimin që ChatGPT-ja kishte te fëmijët dhe të tjerët.
Shteti pretendoi se përdoruesit po “nxiteshin” të kryenin vetëvrasje dhe se IA-ja kishte “ndihmuar dhe lehtësuar akte dhune vdekjeprurëse”.
Kjo ishte një nga një sërë padish në rritje në mbarë vendin, të ngritura nga persona që pretendojnë se janë viktima të IA-së, përfshirë familjet e fëmijëve që dyshohet se kanë kryer vetëvrasje pasi iu drejtuan chatbot-it për këshilla.