Autoritetet e Gazës akuzojnë Izraelin për vjedhjen e organeve të palestinezëve të vrarë

Autoritetet në Gaza akuzuan ushtrinë izraelite për vjedhje organesh nga kufomat palestineze dhe bënë thirrje për një komitet ndërkombëtar për të hetuar një “krim të tmerrshëm”, raporton Anadolu.
“Pushtuesi (Izraeli) dorëzoi 120 kufoma përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq gjatë tre ditëve të fundit”, tha për Anadolu, Ismail Thawabta, drejtor i zyrës qeveritare të medias, duke shtuar se “shumica mbërritën në gjendje të mjerueshme, duke treguar prova të ekzekutimeve në terren dhe torturave sistematike”.
Ai tha se disa nga të ndjerit u kthyen “me sy të lidhur dhe të lidhur me duar dhe këmbë, ndërsa të tjerët shfaqnin shenja mbytjeje dhe shenja litari rreth qafës, duke treguar vrasje të qëllimshme”.
“Pjesë të shumë kufomave mungonin, përfshirë sytë, kornea dhe organe të tjera”, theksoi Thawabta, gjë që ai tha se konfirmon se ushtria izraelite “vodhi organe njerëzore ndërsa mbante trupat”, duke e quajtur aktin një “krim barbar”.
Zyrtari palestinez i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare dhe organizatave të të drejtave të njeriut që “të formojnë menjëherë një komitet hetimor ndërkombëtar për ta mbajtur Izraelin përgjegjës për shkelje të rënda kundër trupave të dëshmorëve dhe vjedhjen e organeve të tyre”.
Ushtria izraelite nuk iu përgjigj menjëherë akuzave.
Izraeli aktualisht ka trupat e 735 të burgosurve palestinezë, përfshirë 67 fëmijë, tha Fushata Kombëtare Palestineze për Rikthimin e Trupave të Dëshmorëve.
Sipas gazetës izraelite “Haaretz”, Izraeli ka gati 1.500 trupa të palestinezëve nga Rripi i Gazës në bazën ushtarake “Sde Teiman” në shkretëtirën Negev, në jug të Izraelit.
Hamasi liroi 20 pengje izraelite të gjalla dhe dorëzoi mbetjet e 10 robërve të tjerë në këmbim të gati 2.000 të burgosurve palestinezë sipas një marrëveshjeje armëpushimi midis Hamasit dhe Izraelit të arritur në fillim të këtij muaji.
Marrëveshja bazohet në një plan 20-pikësh të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 68 mijë palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe e kanë bërë atë kryesisht të pabanueshme.